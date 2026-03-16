iPhone Fold klepe na dveře. Na internet nyní unikly úložné kapacity i RAM paměť

Dlouho očekávaný ohebný iPhone se podle nejnovějších úniků představí již letos v září po boku iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max. Aktuální informace ohledně hardwarové výbavy tvrdí, že nepůjde jen o stylový doplněk, ale o nekompromisní vlajkovou loď.
Podle jihokorejského webu The Bell vsadí Apple u iPhonu Fold na 12 GB RAM. Tím by se ohebný model srovnal s aktuálním iPhonem 17 Pro i chystanou řadou 18 Pro. Hlavním dodavatelem modulů LPDDR5X má být Samsung.
Leaker Instant Digital přinesl detaily k nabízeným kapacitám. iPhone Fold by měl dorazit ve třech variantách, a sice 256 GB, 512 GB a 1 TB. Zajímavostí je, že Apple u ohebného modelu pravděpodobně vynechá 2TB variantu.
Nejkontroverznějším tématem zůstává cena. Úniky z čínské sociální sítě Weibo uvádějí částky 15 999, 17 999 a 19 999 jüanů. Po přepočtu na americký trh se očekává, že základní 256GB model vyjde na 1 999 dolarů (v ČR pravděpodobně přes 50 000 Kč). Za 512GB verzi zaplatíte 2 199 dolarů a vrcholný 1TB model se vyšplhá na astronomických 2 399 dolarů.
Takto má vypadat iPhone Fold
Apple se tak poprvé zřejmě dostane s telefonem na cenu MacBooků Pro. Je to odvážný krok, ale vše nasvědčuje tomu, že iPhone Fold má být tím „halo“ produktem, který oslaví 50. výročí založení společnosti ve velkém stylu. Za mě bude zajímavé sledovat, jestli zákazníci takto vysokou cenu akceptují u zařízení, které má sice unikátní displej, ale hardwarem bude jinak kopírovat levnější „pročka“.