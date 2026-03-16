Apple už se ani nesnaží skrývat, že jsou AirPods Max 1 a 2 vzhledově úplně stejná

Jestli lze jedním slovem popsat dnešní představení nové generace AirPods Max, pak je to bezesporu slovo „nečekané“. O jejich příchodu se totiž absolutně nešuškalo a tak vydání tiskové zprávy, která tato sluchátka odhalila, přišlo doslova jako blesk z čistého nebe. Nicméně čím víc člověk na novinku kouká, tím víc tak nějak chápe, proč tomu tak vlastně je. Apple si s ní totiž nějak moc práce nedal, což ostatně potvrzují jak technické specifikace, které se mezigeneračně takřka nezměnily, tak produktové fotky, které se dokonce nezměnily vůbec.
Ačkoliv Apple mluví i nových AirPods Max jakožto o druhé generaci, jakoukoliv novou barevnou variantu byste zde čekali marně. Sluchátka jsou totiž stejná jako model z roku 2024, který je ve výsledku až na barevné varianty a USB-C namísto Lightningu zase stejný jako model z roku 2020. A když říkám, že je dnes představený model stejný jako ten z roku 2024, myslím tím opravdu 100% stejný. Ostatně, skvělé potvrzení těchto slov najdete přímo na oficiálním webu Applu, kde jsou produktové fotky AirPods Max ani po dnešním odhalení nové generace nezměněné. Ověřit si to můžete jednoduše tak, že si je stáhnete a zkontrolujete jejich název – jsou totiž označeny jako xxxx-xxx-202409, kdy za číslem se logicky skrývá rok a měsíc publikace.
Můžeme se samozřejmě jen domnívat, zda AirPods Max 2 vznikala horkou jehlou, nebo zkrátka jen Applu nepřišlo důležité je dodat v nové barevné variantě. Faktem však je, že pokud jste s AirPods Max vizuálně spokojení, druhá generace vám nepřinese doslova nic nového. Co se pak týče zvukové složky, na její popis a potažmo komplexnější zhodnocení si samozřejmě budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Sluchátka totiž vstupují do prodeje až 25. března. Za mě osobně je nicméně nulová inovace v designu docela škoda. I pouhé nové barvičky totiž dokáží leckdy produkt jako takový v očích uživatelů proměnit v klenot.