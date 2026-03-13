Podíl žen mezi investory v Česku i na Slovensku raketově roste

Tisková zpráva: Mezinárodní den žen je tradičně časem reflexe úspěchů v mnoha oblastech společnosti. Jednou z nejdůležitějších sfér, kde dnes probíhá zásadní revoluce, je svět investování. Přestože byl svět peněz historicky vnímán jako doména mužů, aktuální data potvrzují, že tento stereotyp definitivně končí. Investování už dávno není jen pro muže, ale stává se klíčovým nástrojem ženské nezávislosti.
Historicky měly ženy ztížený přístup ke správě majetku kvůli legislativním omezením, chybějícím vlastnickým právům či nedostatečnému vzdělání. I když jsou dnes možnosti zrovnoprávněné, ženy stále čelí specifickým výzvám, jako jsou v průměru nižší příjmy, častější přerušení kariéry kvůli péči o rodinu a s tím související méně stabilní cashflow. Právě proto je investování pro ženy mimořádně důležité. Je to praktický způsob, jak si vybudovat finanční zázemí, které dává svobodu rozhodovat se bez závislosti na komkoliv jiném.
Pohled na statistiky společnosti XTB potvrzuje, že zájem žen o investování raketově roste. V České republice tvořily ženy dlouhodobě přibližně 8 až 9 % klientů a na Slovensku 7 %. Z dat v roce 2025 vyplývá, že v poměru zaregistrovaných uživatelů tvoří ženy čím dál tím vyšší počet. V rámci celé skupiny XTB pak ženy v roce 2025 zainvestovaly celkem 1,46 miliardy EUR. Výrazným trendem je také digitalizace, kdy v Česku investuje přes mobilní aplikaci 60 % žen a na Slovensku dokonce 71 %.
Často diskutovaná vyšší míra opatrnosti u žen se v investičním světě mění v obrovskou výhodu. Data naznačují, že ženy bývají disciplinovanějšími investorkami, méně podléhají emocím či nákupním mániím a striktněji se drží zvolené strategie. Namísto rizikových spekulací volí nejčastěji pasivní přístup přes ETF fondy, které nabízejí diverzifikaci a stabilitu bez nutnosti každodenního sledování trhů. Mezi nejoblíbenější instrumenty patří fondy kopírující index S&P 500, ale v portfoliích se objevují i akcie společností jako Nvidia, Apple či Tesla a fondy na zlato nebo bitcoin.
Největší bariérou pro ženy často není nedostatek kapitálu, ale nedostatek sebedůvěry a pocit, že investování je příliš složité. Investování však není zkouška, na kterou je nutné se léta připravovat, důležité je začít a učit se za pochodu.
Při příležitosti MDŽ proto XTB pokračuje v iniciativě Ona investuje. Jde o bezplatný vzdělávací kurz, kde zkušené mentorky pomáhají ženám zorientovat se ve světě financí a začít si budovat vlastní finanční budoucnost s jistotou. Investování je způsob, jak zabezpečit sebe i svou rodinu a dát dětem náskok do života.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.