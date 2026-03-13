Pamatujete na Fingerboard a EarPods? Jejich spojení se stalo trendem mladé generace

Neptejte se mě proč, ale mnoho lidí stále i v dnešní době používá raději EarPods než AirPods. Používání klasických kabelových sluchátek pak většina z nich obhajuje buď tím, že se bojí možnosti odposlouchávání přes bezdrátová sluchátka nebo toho, že bezdrátová sluchátka mohou způsobovat rakovinu. S kabelovými sluchátky je však jeden problém a to právě v jejich kabelu. Pokud je sundáte a dáte jen tak do kapsy. Následně vytáhnete neforemné klubíčko, které budete dalších pět minut rozmotávat, abyste mohli zase poslouchat. A právě spojení drátových sluchátek a Fingerboardu nyní zažívá na sociálních sítích velký trend mezi mladou generací, protože díky němu lze namotat sluchátka na fingerboard tak, aby se vám v kapse nezauzlovala. Pokud tedy používáte drátová slucátka, vyražte si koupit fingerboard a budete zapadat mezi dnešní mladou generaci.