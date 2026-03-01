Škodí AirPods zdraví? WHO, velké studie i fyzika dávají jasnější odpověď, než si myslíte

Strkáte si rakovinu přímo do mozku, tahle věta se v debatách o AirPods objevuje pravidelně. Stačí jedno virální video a z bezdrátových sluchátek je najednou zdravotní hrozba. Jaká je ale realita podle vědy? AirPods používají Bluetooth, tedy neionizující radiofrekvenční elektromagnetické pole (RF-EMF). Stejný typ záření využívají mobilní telefony, Wi-Fi routery nebo chytré hodinky. Klíčové je slovo neionizující, protože tato forma záření nemá dostatek energie k přímému poškození DNA, na rozdíl od rentgenového či gama záření.
Proč se mluví o „možné karcinogenitě“
V roce 2011 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která spadá pod WHO, radiofrekvenční elektromagnetická pole do kategorie 2B, tedy možná karcinogenní pro člověka. To je důležité správně interpretovat. Kategorie 2B znamená, že existují omezené důkazy o možné souvislosti, nikoli že byla prokázána příčinná vazba. Ve stejné kategorii jsou například nakládaná zelenina nebo expozice výparům při práci se dřevem. Nejde o potvrzení rizika, ale o opatrnostní klasifikaci. Od té doby proběhla řada dalších výzkumů. Jednou z největších byla dánská kohortová studie publikovaná v Journal of the National Cancer Institute. Sledovala 420 095 uživatelů mobilních telefonů po dobu až 21 let a nezjistila zvýšené riziko nádorů mozku. Další rozsáhlý mezinárodní projekt (CEFALO study) analyzoval případy 899 dětí a dospívajících s mozkovými nádory napříč 14 zeměmi. Výsledek: nebyla prokázána kauzální souvislost mezi používáním mobilních telefonů a vznikem těchto nádorů. Důležité je dodat, že mobilní telefony při hovoru vystavují hlavu výrazně vyšším hodnotám radiofrekvenční energie než Bluetooth sluchátka.
Kolik záření AirPods skutečně vyzařují?
AirPods fungují při velmi nízkém výkonu, typicky v řádu milivatů. Odhady ukazují, že jejich expozice je přibližně 10–400krát nižší než u mobilního telefonu během hovoru. Bezpečnost zařízení se měří pomocí hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), tedy množství energie absorbované tkání. V Evropské unii je limit 2 W/kg. Apple uvádí, že jeho zařízení jsou více než dvakrát pod příslušnými limity. WHO ve svých aktualizovaných přehledech uvádí, že dosavadní vědecké důkazy nenaznačují, že by nízkoúrovňová expozice radiofrekvenčním polím způsobovala zdravotní problémy, pokud zůstává pod mezinárodními limity.
V roce 2015 podepsalo více než 250 vědců mezinárodní apel upozorňující na možné biologické účinky elektromagnetických polí, včetně oxidačního stresu či změn v buněčných procesech. Tyto obavy vycházejí převážně z laboratorních a experimentálních studií. To je důležité zdůraznit: biologický efekt neznamená automaticky zdravotní riziko v reálných podmínkách běžného používání. Věda v této oblasti zkoumá dlouhodobé působení nízkých dávek, ale dosud neexistuje přesvědčivý důkaz, že by expozice na úrovních běžných spotřebních zařízení vedla k rakovině nebo jiným závažným onemocněním.
Máme data přímo k AirPods?
Tady je nutné říct, že bohužel ne, tedy alespoň ne v horizontu desítek let. Bluetooth špuntová sluchátka jsou relativně nová. Dlouhodobé epidemiologické studie specificky na tento typ zařízení zatím k dispozici nejsou. Vychází se tedy z dat o mobilních telefonech a obecné expozici radiofrekvenčním polím. Z fyzikálního hlediska je ale důležité, že Bluetooth pracuje s výrazně nižším výkonem než mobil při hovoru. To znamená nižší energetickou zátěž pro tkáň.
Racionální závěr
Současné vědecké důkazy nenaznačují, že by používání AirPods představovalo pro běžného uživatele významné zdravotní riziko, pokud jsou dodrženy mezinárodní bezpečnostní limity. Zároveň je pravda, že absolutní jistotu o desítkách let každodenního používání zatím nemáme, stejně jako u většiny moderních technologií. Pokud chcete být opatrní, můžete toho docílit i bez dramatických změn:
- nemít sluchátka v uších nepřetržitě celý den
- dodržovat pravidlo 60/60 (maximálně 60 % hlasitosti po dobu 60 minut)
- dávat uším pravidelné pauzy
- Sluchátka pravidelně a pečlivě čistit, ideálně dezinfikovat
Mimochodem, z hlediska zdraví sluchu je dlouhodobě vysoká hlasitost mnohem lépe prokázaným rizikem než samotná Bluetooth technologie. Debata o „radiaci z AirPods“ je typickým střetem mezi obavami a daty. Strach se šíří rychle. Vědecký konsenzus pomaleji. Pokud se budeme držet aktuálních důkazů, panika zatím není na místě – ale informovanost rozhodně ano.