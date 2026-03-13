Google Maps na mobilech i v autech mění vzhled! Budou díky němu srozumitelnější a nejen to

Navigace v telefonech dnes umí víc než jen ukázat trasu z bodu A do bodu B. V posledních letech se z nich staly poměrně komplexní pomocníci, kteří dokážou reagovat na dopravní situaci, navrhnout alternativní trasy nebo upozornit na zdržení. A právě tímto směrem se nyní posouvají i Mapy od Googlu, které dostávají novinku nazvanou Immersive Navigation. Ta slibuje výrazně přehlednější navigování v reálném čase a hlavně mnohem detailnější pohled na okolí, kterým právě projíždíte. Její první náhled přitom Google zveřejnil včera skrze svůj oficiální účet na X a je třeba uznat, že se máme na co těšit.
Hlavní změnou je nová vizuální podoba navigace, která využívá pokročilé 3D zobrazení. Když tedy pojedete například městem nebo složitější dálniční křižovatkou, na displeji uvidíte nejen samotnou trasu, ale i okolní budovy, mosty, nadjezdy nebo terén. Všechno je přitom zobrazené v realistickém trojrozměrném modelu, který má řidiči pomoci rychleji se zorientovat v prostoru. Za tímto řešením stojí mimo jiné i modely Gemini, které se starají o zpracování a interpretaci dat.
Nová navigace přitom není jen o hezčí grafice. Jedním z cílů je totiž dle slov Googlu také dát řidiči lepší přehled o tom, co ho čeká za pár minut jízdy. Díky tomu bude možné vidět větší část trasy dopředu a připravit se například na složitější křižovatku, sjezd z dálnice nebo změnu směru. V praxi tak nebudete reagovat až na poslední chvíli, ale budete mít jasnější představu o tom, co přijde dál.
Fotogalerie
Další zajímavou novinkou je práce s alternativními trasami. Navigace dokáže nově lépe vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými variantami cesty. Jinými slovy, nejen že vám nabídne více možností, ale zároveň vám pomůže pochopit, proč by jedna z nich mohla být výhodnější než druhá. Může jít třeba o kratší čas, menší provoz nebo jednodušší průjezd městem.
The Maps driving experience is also evolving with Immersive Navigation, featuring clearer visuals and intuitive guidance. You’ll be able to see the buildings, overpasses and terrain around you in a vivid 3D view, made possible with help from Gemini models.
You’ll also be able… pic.twitter.com/FtAK2BEIMC
— Google (@Google) March 12, 2026
Google ale myslí také na samotný příjezd do cíle. Navigace tak nově nabídne i detailnější informace o parkování nebo o tom, kde přesně se nachází vstup do budovy. To může sice na první pohled znít jako drobnost, ale pokud jste někdy přijeli na velké parkoviště u obchodního centra nebo kancelářského komplexu, dobře víte, že najít správný vchod není vždy úplně samozřejmé. Já třeba často bloudím na parkovišti u IKEA obchodů.
Co se týče dostupnosti, Immersive Navigation se začíná zavádět už dnes, zatím ale pouze ve Spojených státech. Postupně se však má rozšířit i do dalších regionů a dorazit na zařízení s iOS i Androidem. Podporu dostane také CarPlay, Android Auto a vozy, které mají systém Google zabudovaný přímo ve svém infotainmentu. Snad se tedy dočkáme co nejdřív i u nás a novinku si naplno osaháme.