Google Maps mění ikonu aplikace!

Google Maps se dočkají drobné obměny. Google totiž mění ikonu aplikace Google Maps, a to jak pro Android, tak iOS. Nový vzhled zachovává tradiční tvar špendlíku, ale přináší modernější proporce tvar a leckoho napadne (vzhledem k podání barev a jemným přechodům), že Google myslí na AI.
Změny nejsou příliš zásadní, ale na první pohled si všimnete, že je něco jinak. Horní „kroužek“ pinu je tenčí. Vnitřní kruh je naopak větší a výraznější. Google zároveň odstranil původní rozdělení barev a nahradil jej plynulým čtyřbarevným přechodem, který má zřejmě dát vzpomenout na vizuální styl Gemini a dalších AI funkcí společnosti. Nový design se začíná objevovat s verzí 26.09.06.873668274 na Androidu. Na iOS přichází v rámci verze 26.09.5.
Změna je zřejmě dalším příkladem sjednocování vizuálního designu Googlu. Stejný styl už totiž používají aplikace jako Google Photos, Google Home, Google Search nebo samotné Gemini. Vedle vizuálních úprav Google Maps v posledních měsících získaly i nové AI funkce. Patří mezi ně například konverzační navigace nahrazující Google Asistenta, lepší hlášení dopravy či integrace Gemini v rámci Google Lens a funkce „Know before you go“.
Upřímně povím, že jelikož Google Maps nepoužívám, změny bych si pravděpodobně nikdy nevšiml. Ale jelikož mám kolem sebe kupu lidí, kteří nedají na Google Maps dopustit, schválně se jich zeptám, zda nějakou změnu zaznamenali. Jak se vám nové logo zamlouvá?