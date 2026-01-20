Zapomeňte na Google Maps, Waze či Apple Maps! Tato navigace změní to, jak jezdíte

Diskuze okolo nejlepší navigační aplikace se už roky točí především kolem dvojice Google Maps a Waze. Tyto služby si vybudovaly silnou pozici a pro mnoho řidičů se staly automatickou volbou. Méně se tak mluví o tom, co se odehrává v pozadí. Tedy o navigačních systémech, které nejsou zrcadlením telefonu, ale jsou přímo integrovány do vozidla. Řeč je o Mapbox.
Mapbox není klasická aplikace, kterou by si uživatel stáhl do telefonu. Jde o komplexní navigační platformu, která funguje jako mozek vestavěných navigačních systémů v rostoucím počtu moderních vozů. Jednou z hlavních předností Mapboxu je důraz na vizuální srozumitelnost a orientaci v prostoru. Nejnovější technologie 3D Lanes posouvá navigaci na zcela novou úroveň. Namísto abstraktních šipek a jednoduchých čar zobrazuje složité křižovatky, mosty či tunely v realistickém trojrozměrném zobrazení. A to včetně přesného rozlišení jednotlivých jízdních pruhů. Řidič tak vidí na displeji prakticky totéž, co má před sebou za čelním sklem.
Velkou výhodou Mapboxu je také jeho modulárnost a flexibilita. Automobilky mohou systém detailně upravovat podle svých potřeb, což je zásadní rozdíl oproti mobilním aplikacím, které jsou primárně navrženy pro telefony a do automobilů se pouze „přenášejí“ prostřednictvím CarPlay či Android Auto. Mapbox navíc těží z úzké spolupráce s výrobci automobilů. Například s BMW, které se dokonce podílelo na vývoji 3D Lanes.