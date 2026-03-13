Chcete Apple do firmy? iStores má řešení, které dává smysl i pro malé podnikatele

Komerční řešení: Technologie od Applu už dávno nejsou jen doménou kreativců, vývojářů nebo velkých korporací. Stále častěji je využívají také menší firmy, živnostníci nebo startupy, které chtějí pracovat efektivněji a bez zbytečných komplikací. A právě na ně cílí program Apple pro firmy od iStores, který nabízí kombinaci hardwaru, financování i odborné podpory na jednom místě. Myšlenka je přitom poměrně jednoduchá. Podnikatel si vybere zařízení, které potřebuje – ať už jde o Mac, iPhone nebo iPad – a iStores mu pomůže nejen s nákupem, ale i s celým procesem nasazení do firmy.
Apple zařízení, která spolu jednoduše spolupracují
Jednou z velkých výhod ekosystému Applu je to, jak dobře spolu jednotlivá zařízení fungují. iPhone, iPad i Mac sdílejí stejné aplikace, podobné prostředí a řadu funkcí, které práci výrazně zjednodušují. V praxi to znamená, že například začnete pracovat na dokumentu na Macu, upravíte ho na iPadu a finální verzi odešlete z iPhonu. Pro firmy je důležitá také bezpečnost a stabilita systému. macOS i iOS patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější platformy na trhu a díky pravidelným aktualizacím zůstávají chráněné i v dlouhodobém horizontu.
Financování bez velkého zásahu do cashflow
Jedním z důvodů, proč menší firmy často váhají s investicí do nové techniky, je samozřejmě cena. Právě proto iStores nabízí možnost financování nákupu zařízení formou úvěru až do výše 2,5 milionu korun. Splátky je přitom možné rozložit na období od 10 do 84 měsíců, takže se dají poměrně snadno přizpůsobit finančním možnostem firmy. Výhodou je také to, že zařízení lze zahrnout do nákladů firmy, což může být pro mnoho podnikatelů zajímavé z pohledu účetnictví. A pokud by firma chtěla úvěr splatit dříve, není to problém – předčasné splacení je možné kdykoliv.
Pomůže i výkup starého zařízení
Další možností, jak snížit počáteční investici, je výkup starší techniky. iStores totiž nabízí program, ve kterém můžete přinést starý notebook, smartphone, tablet nebo třeba chytré hodinky a použít jejich hodnotu jako protiúčet při nákupu nového zařízení. Zajímavým bonusem je například výkupní bonus až 3 000 korun při nákupu nového Macu, což může konečnou cenu ještě o něco snížit.
Podpora, která nekončí nákupem
Pro firmy je často stejně důležitá i následná podpora. iStores proto nabízí služby, které zahrnují například IT konzultace, implementaci Apple zařízení do firemního prostředí nebo vzdálenou správu techniky. Součástí nabídky je také přednostní autorizovaný servis a v některých případech i zapůjčení náhradního zařízení během reklamace. To je pro firmy důležité hlavně proto, že minimalizuje případné výpadky práce.
Specialisté, kteří pomohou vybrat řešení na míru
Velkou roli hrají také takzvaní SMB specialisté, kteří se zaměřují právě na malé a střední podnikatele. Ti jsou k dispozici na prodejnách iStores po celé republice a pomáhají firmám navrhnout řešení přesně podle jejich potřeb. Ať už jde o vybavení malé kanceláře, modernizaci firemní techniky nebo kompletní přechod na Apple ekosystém, cílem je vždy najít kombinaci zařízení a služeb, která bude pro danou firmu dávat největší smysl. Apple tak dnes není jen otázkou designu nebo prestiže. V mnoha případech jde o praktický nástroj, který může podnikání zjednodušit. A právě s tím chce iStores firmám pomoci.