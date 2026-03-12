Jedna z nejvýnosnějších investic historie: maminka dala synovi 245 tisíc dolarů, aby založil online knihkupectví

Kolik jste ochotni dát do toho, aby si vaše dítě splnilo svůj sen? Jistá paní Bezosová do toho dala všechno, co měla. A její rozhodnutí se zpětně ukázalo jako jedna z nejlepších investic v historii podnikání. Když se dnes mluví o zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, většina lidí si představí jednoho z nejbohatších mužů planety, technologického vizionáře a podnikatele, který změnil způsob, jakým nakupujeme. Málokdo si ale uvědomuje, jak nepravděpodobně celý jeho příběh začal. Jeff Bezos totiž nevyrostl v luxusu. Jeho matka Jacklyn byla teprve teenager, když ho porodila. Musela skloubit studium, práci i péči o malé dítě. Život pro ni rozhodně nebyl jednoduchý a budoucnost mladé rodiny byla velmi nejistá. Později se provdala za Miguela „Mikea“ Bezose, kubánského imigranta, který Jeffa adoptoval a dal mu své příjmení. Právě on se stal pro Jeffa skutečným otcem.
Rodina Bezosových nebyla bohatá, ale měla jednu obrovskou výhodu, věřila ve vzdělání, tvrdou práci a v to, že sny stojí za to zkusit. Jeff už od dětství projevoval obrovský zájem o technologie a podnikání. Experimentoval, stavěl různé projekty a rodiče ho v tom podporovali. Po studiu na Princeton University nastoupil Jeff Bezos na Wall Street, kde rychle udělal kariéru. Pracoval v hedgeových fondech a měl před sebou velmi komfortní a bezpečnou budoucnost. V roce 1994 však přišel moment, který změnil všechno. Bezos si všiml jedné statistiky, internet tehdy rostl tempem přes 2 000 % ročně. Uvědomil si, že jde o historickou příležitost, která se nemusí opakovat. Rozhodl se proto opustit lukrativní kariéru na Wall Street a založit vlastní internetový obchod.
Jeho nápad byl na tehdejší dobu jednoduchý, ale zároveň revoluční: prodávat knihy přes internet. Dnes to zní banálně. V polovině devadesátých let ale většina lidí internetu nedůvěřovala a představa, že by si někdo kupoval knihy online, působila téměř absurdně. Bezos věděl, že bude potřebovat kapitál a tak šel za svými rodiči. Řekl jim otevřeně, že existuje asi 70% šance, že o všechny peníze přijdou. Přesto se rozhodli riskovat. Jeffovi rodiče mu dali šek na 245 573 dolarů. Byly to jejich životní úspory. Neinvestovali proto, že by přesně chápali internetový byznys. Investovali proto, že věřili svému synovi. Za tyto peníze Bezos v roce 1995 rozjel malý online obchod s knihami, který nazval Amazon. Firma tehdy fungovala z garáže v Seattlu. První zaměstnanci balili knihy na podlaze a Jeff sám rozvážel zásilky na poštu.
Zbytek je dnes už podnikatelská historie. Amazon se postupně rozrostl z internetového knihkupectví na největší e-commerce platformu na světě. Firma dnes prodává prakticky všechno, od elektroniky přes oblečení až po potraviny. K tomu přidala cloudové služby, streamovací platformu, logistickou síť a desítky dalších technologických projektů. Tržní hodnota Amazonu dnes přesahuje 1,5 bilionu dolarů.
Z původní investice Jeffových rodičů se tak stala jedna z nejvýnosnějších investic všech dob. Podle různých odhadů se jejich podíl postupně proměnil v majetek v hodnotě miliard dolarů. Je ale důležité si uvědomit jednu věc: v roce 1995 nikdo netušil, že Amazon jednou změní svět. Pro většinu lidí to byl jen další riskantní startup. Příběh Amazonu tak není jen o technologii, internetu nebo podnikání. Je především o víře. O víře rodičů ve vlastní dítě. A také o odvaze riskovat ve chvíli, kdy nikdo jiný ještě nevidí budoucnost. Protože někdy opravdu stačí jeden šek, jedna rodina a jeden velký skok do neznáma, aby vznikla firma, která změní svět. A tak se nabízí jednoduchá otázka: Riskovali byste své životní úspory pro sen svého dítěte?