Dronový útok na Amazon: Zásah datacenter ochromil část cloudu na Blízkém východě

Technologický svět si v posledních hodinách připomněl, že ani digitální infrastruktura není nedotknutelná. Íránské drony totiž zasáhly dvě datacentra společnosti Amazon ve Spojených arabských emirátech, což firma v úterý oficiálně potvrdila. Výsledkem bylo narušení cloudových služeb v některých částech Blízkého východu.
Podle vyjádření Amazonu útoky způsobily strukturální škody na budovách, narušily dodávky elektřiny pro infrastrukturu a v některých případech si vyžádaly i protipožární zásahy. Ty sice pomohly dostat situaci pod kontrolu, ale zároveň přinesly další škody způsobené vodou. Jinými slovy, kombinace ohně, výpadků proudu a následných zásahů zanechala na infrastruktuře citelné stopy. Drony měly poškodit také zařízení Amazonu v Bahrajnu, tam však podle dostupných informací nešlo o přímý zásah. Společnost zatím neuvedla, zda byl při incidentech někdo zraněn.
Celá situace znovu otevírá otázku, jak zranitelná může být i ta nejmodernější cloudová infrastruktura. Datacentra jsou dnes páteří internetu, firemních systémů i běžných aplikací, které denně používáme. A jak se ukazuje, jejich bezpečnost už dávno není jen otázkou kybernetických útoků, ale i fyzické ochrany v geopoliticky napjatých regionech.