F1 míří do IMAX kin, fanoušci uvidí závody na obřích plátnech díky spolupráci Apple TV a IMAX

Fanoušci Formule 1 ve Spojených státech se mohou od roku 2026 těšit na zcela nový způsob sledování závodů. Díky nové spolupráci mezi společnostmi Apple, IMAX a šampionátem Formula One World Championship budou vybrané závody vysílány živě v kinech IMAX po celých USA. Projekt je součástí širšího partnerství, v rámci kterého získává platforma Apple TV exkluzivní vysílací práva na Formuli 1 pro americký trh od sezóny 2026. V první fázi se plánuje promítání pěti prestižních Grand Prix. Fanoušci budou moci sledovat závody na obřích IMAX plátnech v minimálně 50 kinech po celých Spojených státech. Konkrétně se bude jednat o závody
- Miami Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- British Grand Prix na okruhu Silverstone Circuit
- Italian Grand Prix na okruhu Autodromo Nazionale Monza
- United States Grand Prix na okruhu Circuit of the Americas
Promítání má nabídnout zážitek, který se bude co nejvíce blížit atmosféře přímo na závodním okruhu. Díky technologii IMAX a produkci Apple by měly přenosy nabídnout mimořádnou audiovizuální kvalitu. Diváci se mohou těšit na obraz ve 4K rozlišení, technologii Dolby Vision prostorový zvuk, který zvýrazní řev motorů i atmosféru tribun a přístup k desítkám kamer včetně onboard záběrů z monopostů. Velké IMAX plátno by navíc mělo zvýraznit dynamiku závodů , od průjezdů šikanami až po dramatické souboje kolo na kolo.
Popularita Formule 1 ve Spojených státech v posledních letech výrazně roste. Velkou roli v tom sehrál seriál Formula 1: Drive to Survive na Netflix, který přiblížil zákulisí šampionátu milionům nových fanoušků. Důkazem rostoucí popularity je i fakt, že se dnes v USA konají hned tři závody, v Miami, Austinu a Las Vegas. Nový projekt s IMAX kiny má tento trend ještě posílit. Závody se totiž promění v společenskou událost podobnou premiérám velkých filmů nebo přenosům sportovních finále. Pro Apple jde o další krok v budování sportovní nabídky na platformě Apple TV. Společnost už dříve získala například práva na Major League Soccer a vybrané zápasy Major League Baseball. Formule 1 tak může být jedním z největších sportovních projektů, které Apple ve streamingu nabízí. Spojení špičkové produkce, obřích IMAX pláten a jednoho z nejrychlejších sportů na světě by mohlo vytvořit zcela nový způsob, jak fanoušci motorsport sledují. Pokud se projekt osvědčí, není vyloučeno, že se podobné přenosy v budoucnu rozšíří i do dalších zemí.