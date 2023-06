F1 Red Bull Ring Pit Lane Walk pohledem iPhone 14 Pro

I přesto, že F1 sledujeme s manželkou už nějaký ten pátek, je to letos vůbec poprvé, co jsme vyrazili sledovat závod přímo na okruh. Na můj nejoblíbenější okruh v celém kalendáři Red Bull Ring jsme navíc nezavítali pouze na víkendový program, ale měli jsme možnost dostat se také na takzvaný Pit Lane Walk. Ten se koná ve čtvrtek před samotným závodním víkendem a pokud máte víkendovou vstupenku a patřičné štěstí, máte možnost si zakoupit procházku přímo v boxové uličce a nahlédnout do boxů jednotlivých týmů.

Je to v podstatě také jediná šance, jak potkat přímo jezdce a získat nějaký ten podpis. Kromě toho se však můžete podívat také na to, jak se jednotlivé týmy připravují na víkend a jak trénují například pit stopy. Jako již tradičně, i tentokrát jsme vše nafotili pomocí iPhone 14 Pro a veškeré fotografie jsou bez úprav tak, jak je telefon vyfotil. Na to, jak lze iPhonem 14 Pro nafotit Pit Lane Walk na F1 se můžete podívat v následující galerii.