Chytrá domácnost: technologie zvyšují komfort i bezpečí

Komerční sdělení: Moderní technologie si v českých domácnostech upevňují své místo a postupně mění způsob, jak lidé bydlí, šetří energii i chrání svůj majetek. Statistiky prodejce DATART potvrzují, že segment chytré domácnosti je dlouhodobě na vzestupu — prodeje zabezpečovacích zařízení v roce 2025 meziročně vzrostly o 15 %. Rostoucí zájem dokládají také data Českého statistického úřadu, podle nichž chytré zabezpečení využívá 7,7 % českých domácností a obdobně rozšířená jsou i zařízení pro ovládání spotřeby energií. Právě chytré řízení vytápění si získává stále širší okruh uživatelů díky možnosti úspor a pohodlnému ovládání. Výrazný posun je patrný také u chytrých domácích spotřebičů ovládaných přes internet nebo mobilní telefon. V roce 2024 je využívalo 15,5 % domácností, zatímco v roce 2020 to bylo jen 2,6 %.
Domov řízený na dálku už není futuristická vize
Řešení založená na internetu věcí už dávno nejsou doménou technologických nadšenců. Běžní uživatelé je využívají k pohodlnému řízení vytápění, spotřebičů i zabezpečení domácnosti prostřednictvím mobilního telefonu. „To, co ještě nedávno působilo jako futuristická novinka, dnes přirozeně zapadá do každodenního života,“ říká Tomáš Krňávek, vedoucí obchodního oddělení DATART.
Rostoucí oblibu chytré domácnosti podporují především její praktické přínosy. Inteligentní řízení vytápění dokáže přizpůsobit teplotu dennímu režimu domácnosti, optimalizovat spotřebu energie a mnohdy umožňuje pohodlné ovládání na dálku. To ocení také majitelé chat a chalup, kteří mohou objekt vytemperovat ještě před příjezdem. „Efektivní regulace teploty v domácnosti může navíc snížit náklady na vytápění až o desítky procent. V době kolísajících cen energií se tak chytré termostaty a řídicí systémy stávají investicí, která se dokáže poměrně rychle vrátit,“ upřesňuje Krňávek. „Segment chytré domácnosti si dlouhodobě vede velmi dobře. Kategorie chytrého řízení vytápění zaznamenala v DATARTu meziroční růst (+12 %), což je s ohledem na snahu domácností efektivně využívat energie zcela pochopitelné,“ dodává.
Bezpečí pod kontrolou odkudkoliv
Jedním z nejdynamičtěji rostoucích segmentů chytré domácnosti je zabezpečení. IP kamery, pohybové senzory či chytré zámky umožňují sledovat dění kolem domu v reálném čase a okamžitě upozorní na podezřelou aktivitu. „IP kamery vás na pohyb nebo pokus o neoprávněný vstup upozorní okamžitě, ať jste kdekoliv,“ říká Krňávek. Podle něj jejich prodeje v DATART v roce 2025 meziročně vzrostly téměř o 14 %. Chytré zabezpečení je oblíbené nejen u bytů a rodinných domů, ale také u rekreačních objektů, které zůstávají po dlouhé měsíce prázdné. Majitelé tak mají nepřetržitý přehled o svém majetku a mohou včas reagovat na rizikové situace.
Chytrá domácnost jako standard
Chytré technologie se v českých domácnostech postupně posouvají z pozice luxusu do role běžného standardu. Nabízejí kombinaci komfortu, úspor a bezpečí, která oslovuje stále širší skupinu uživatelů. S rostoucí dostupností a jednoduchým ovládáním lze očekávat, že jejich význam bude nadále posilovat a digitálně propojený domov se stane samozřejmostí moderního života.