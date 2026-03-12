Apple válí! Deset let starý iPhone 6s dostal novou softwarovou aktualizaci a spolu s ním i další stařečci

Když se řekne dlouhá softwarová podpora, většina výrobců mobilů se dnes chlubí čtyřmi či pěti lety. Apple však znovu ukázal, že v tomhle směru hraje úplně jinou ligu, která se nám coby jeho fanouškům prostě musí libit. Dnes v noci totiž vydal nové bezpečnostní aktualizace pro řadu starších iPhonů a iPadů, včetně legendárního iPhone 6s, který letos slaví už deset let od svého uvedení. Pokud vám je tedy teď 25, vyšla aktualizace na telefon, který jste mohli používat v patnácti, což je opravdu působivé, když si člověk uvědomí, co vše se za těchto 10 let v jeho životě změnilo.
Konkrétně jsme se dočkali vydání aktualizací iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, ale také iOS 15.8.7 a iPadOS 15.8.7. Všechny updaty jsou pak samozřejmě určeny pro zařízení, která už nemohou přejít na novější generace systémů, ale Apple je přesto nenechává úplně napospas bezpečnostním hrozbám. Podle jeho dat jsou jich sice aktivní jednotky procent, i ty mu však evidentně stojí za práci.
Fotogalerie
Instalace je přitom tradičně velmi jednoduchá. Stačí otevřít Nastavení, přejít do sekce Obecné a zvolit Aktualizace softwaru. Pokud máte zapnuté automatické aktualizace, systém se v následujících dnech nainstaluje sám. Podle poznámek k vydání obsahují nové verze především důležité bezpečnostní opravy. Tentokrát jde konkrétně o opravy zranitelností spojených s exploitem Coruna, který minulý týden zveřejnil Google. Apple sice tyto chyby opravil už dříve v novějších verzích systému, například v aktualizacích pro modernější iPhony, ale teď se stejné záplaty dostávají i na starší zařízení, která už na novější systém přejít nemohou.
Fotogalerie #2
Pro majitele starších iPhonů a iPadů je to skvělá zpráva. I po letech totiž jejich zařízení zůstávají relativně bezpečná a použitelná. A zároveň je to další připomínka toho, proč se Apple často chlubí právě dlouhodobou podporou svých zařízení. V době, kdy mnoho telefonů končí s aktualizacemi po několika málo letech, působí desetiletý iPhone 6s s novou bezpečnostní aktualizací skoro jako z jiného světa.
Komerční banka přestává od 1.4. podporovat aktualizace svých aplikací pro ios 16. Tady tahle aktualizace mi tedy asi nepomůže, že?