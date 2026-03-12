Zavřít reklamu

Apple oznámil oslavy 50 let. Tim Cook poslal fanouškům dopis a firma chystá velké věci

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple letos čeká mimořádné jubileum. Na začátku dubna totiž uplyne přesně 50 let od jejího založení a Apple už nyní potvrdil, že tuto významnou událost plánuje pořádně oslavit. Výročí připadá na 1. dubna a firma při této příležitosti oznámila, že v následujících týdnech připraví speciální aktivity připomínající padesátiletou historii společnosti. Podle oficiální tiskové zprávy se oslavy zaměří především na kreativitu, inovace a vliv, který měly produkty Applu na miliony lidí po celém světě.

Součástí oznámení je také otevřený dopis generálního ředitele Tim Cook, který nese název „50 Years of Thinking Different“. Cook v něm připomíná, že právě odlišné přemýšlení stálo u zrodu celé firmy a dodnes zůstává jedním z jejích hlavních principů. Podle něj je sice Apple známý tím, že se neustále dívá dopředu, podobné milníky ale zároveň představují ideální chvíli k ohlédnutí za cestou, kterou firma urazila. Zároveň jde podle Cooka o příležitost poděkovat lidem a komunitám, kteří s Applem po celou dobu sdíleli stejného ducha inovací. „Přemýšlet jinak bylo vždy srdcem Applu,“ uvedl Tim Cook. Právě tento přístup podle něj firmu vedl k vytváření produktů, které lidem umožňují vyjadřovat se, komunikovat a tvořit nové věci.

Apple 50 Years of Thinking Different

Jak přesně budou oslavy vypadat, zatím Apple neprozradil. Dá se ale očekávat, že půjde o sérii speciálních akcí, připomínek historických produktů a možná i drobných překvapení pro fanoušky značky. Jisté je jedno. Padesát let existence je pro Apple obrovský milník, který připomíná cestu od malé firmy založené v garáži až po jednu z nejvlivnějších technologických společností na světě. A pokud historie Applu něco ukazuje, pak to, že ani po půl století rozhodně neřekl poslední slovo.

