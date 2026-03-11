MacBook Neo má až 8x pomalejší SSD než nový MacBook Pro, vadit vám to však nemusí

Nový MacBook Neo, která si svou premiéru odbyl teprve minulou středu, láká především na extrémně přívětivou cenu. Startuje totiž na pouhých 599 dolarech (v České republice na 16 990 Kč), což je na poměry Applu opravdu nezvykle nízko. Aby se ale kalifornský gigant na tuto částku dostal, musel samozřejmě udělat několik kompromisů. Nutno však dodat, že zatímco některé dokáží zabolet víc (například absence podsvícené klávesnice či MagSafe), jiné mohou být uživatelům takříkajíc jedno, ač vypadají na papíře docela děsivě. Do druhé kategorie spadá třeba i srovnání rychlosti SSD disků.
Právě na to se totiž zaměřila redakce The Verge, která díky tomu zjistila, že úložiště v MacBook Neo může být při dlouhodobém čtení a zápisu až osmkrát pomalejší než u nejnovějších modelů MacBook Pro s čipy Apple M5 Pro a Apple M5 Max. Server sice neuvedl přesný nástroj, který pro měření použil, velmi pravděpodobně ale šlo o známé benchmarky jako Blackmagic Disk Speed Test nebo AmorphousDiskMark.
To v řeči čísel znamená, že základní MacBook Neo s čipem A18 Pro a 256GB úložištěm dosahuje zhruba 1 735 MB/s při čtení a 1 684 MB/s při zápisu, přičemž starší MacBook Air (M1) s větším diskem zvládá přes 3 400 MB/s a novější MacBook Air (M5) se dostává dokonce přes hranici 7 000 MB/s. Absolutní extrém pak představuje MacBook Pro s čipem Apple M5 Max, jehož rychlosti mohou vystoupat až na přibližně 13,6 GB/s při čtení a 17,8 GB/s při zápisu.
Jak už však píšu výše, ačkoliv může tento rozdíl vypadat papírově naprosto šíleně, realita je minimálně pohledem běžného uživatele daleko lepší. Přenos velkých souborů bude sice logicky na MacBooku Neo o něco pomalejší, nepůjde však o žádný extrém a co je hlavní – je dost pravděpodobné, že cílová skupina tohoto stroje omezení ve výsledku absolutně nepocítí, jelikož bude pracovat se soubory, které jsou malé a tedy rychle přenositelné Pokud byste ale například kopírovali soubor o velikosti 100 GB, může to na tomto modelu trvat zhruba minutu. Na novém MacBooku Air by to bylo přibližně kolem půl minuty a na MacBook Pro dokonce jen několik sekund. Nicméně vzhledem k tomu, že základní MacBook Neo má úložiště 256 GB a vyšší verze pak „jen“ 512 GB, docela těžko si lze představit, že by byl tento stroj používán k práci se 100 GB soubory na denní bázi.
Pomalejší SSD se nicméně může projevit i v dalších situacích. Aplikace se totiž načítají právě z úložiště a systém navíc může při zaplnění operační paměti využívat disk jako tzv. virtuální paměť. To je u MacBook Neo poměrně důležité i proto, že notebook nabízí pouze 8 GB RAM. I zde si ale troufám tvrdit, že při běžné práci si na rychlost disku stěžovat člověk nebude, protože jednoduché aplikace, které budou uživatelé tohoto stroje využívat, rychlost příliš neotestují.
Ve stejném duchu ostatně vyznívají i první zahraniční recenze, dle kterých nemá pomalejší disk reálný dopad na běžné používání. Většina lidí, kteří si MacBook Neo pořídí, tak rychlosti SSD pravděpodobně vůbec řešit nebude. Pro běžnou práci, prohlížení webu, sledování videí nebo lehkou kancelářskou činnost je výkon novinky podle dosavadních zkušeností více než dostatečný.