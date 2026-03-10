Vedení Applu zažilo malé zemětřesení

Apple v pátek oficiálně aktualizoval svou stránku s profily klíčových manažerů. A k vidění jsou tři nová jména, která nyní drží ochrannou ruku nad právními záležitostmi a designem. Tyto změny nejen že potvrzují generační obměnu v čele společnosti, ale také reagují na odchody, kterých bylo v posledních měsících více než dost.
Do pozice senior viceprezidentky a generální konzultantky nastoupila Jennifer Newstead. Od 1. března tak vede veškeré právní záležitosti Applu. Ve funkci vystřídala Katherine Adams. Newstead není žádným „zelenáčem“. Před příchodem do jablečné společnosti působila šest let jako hlavní právnička ve společnosti Meta. Molly Anderson pak byla jmenována viceprezidentkou pro průmyslový design. V Applu působí od roku 2014 a nyní se svým týmem zodpovídá za vzhled všech produktů, příslušenství i jejich balení. V hierarchii tak v podstatě navazuje na odkaz Jonyho Ivea. Steve Lemay se stal viceprezidentem pro design uživatelského rozhraní. Lemay je již jakýmsi „veteránem“, který do Applu nastoupil už v roce 1999. Vede tým zodpovědný za softwarový design napříč všemi platformami. Ve funkci nahrazuje Alana Dyea, který na konci loňského roku odešel do Mety.
Kromě nových tváří došlo také k úpravě postavení jedné z nejznámějších postav. Eddy Cue má nově titul senior viceprezident pro služby a zdraví. Poté, co loni odešel do důchodu Jeff Williams, převzal Cue dohled nad týmy zaměřenými na zdraví a fitness. Cue je již legendou. V Applu pracuje už od roku 1989.
Fotogalerie
Z mého pohledu je obměna potřeba. Nejvíce mě zajímá, jak se do společnosti propíše Molly Anderson. Jelikož Applu již dlouhé roky drží roky jakýsi designový standard, bylo by fajn vidět nějaký produkt, který vyjede ze zajetých kolejí.