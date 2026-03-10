Nové tapety z MacBooku Neo dorazily do macOS Tahoe, stáhnout si je můžete i vy

Když Apple před pár dny představil MacBook Neo, zaujala mě kromě samotného zařízení ještě jedna drobnost. Na oficiálních obrázcích se totiž objevily úplně nové barevné tapety, které na první pohled působí jinak než klasické minimalistické pozadí, na jaké jsme u Maců zvyklí. A přesně podle očekávání se teď tyto tapety dostávají i na ostatní Macy.
Apple je přidal do čtvrté vývojářské bety macOS Tahoe 26.4, která byla vydána dnes. Pokud tedy testujete betaverze systému, můžete si nové pozadí nastavit už teď – a nepotřebujete k tomu MacBook Neo. Tapety mají poměrně výrazný styl. Apple zvolil barevné gradienty a linky připomínající bubliny, které dohromady vytvářejí slovo „Mac“. Celý design působí trochu hravěji než tradiční marketingové tapety Applu, což k MacBooku Neo vlastně docela sedí. Ten totiž Apple prezentuje jako dostupnější a odlehčenější Mac, který má oslovit širší skupinu uživatelů.
K dispozici jsou čtyři barevné varianty: Mac Purple, Mac Blue, Mac Pink a Mac Yellow. Na velkém displeji Macu vypadají překvapivě dobře – zejména díky tomu, že gradienty nejsou agresivní a barvy na sebe plynule navazují. Při běžné práci tak nepůsobí rušivě, což je u tapety vlastně to nejdůležitější. Pokud používáte betaverzi macOS Tahoe, najdete nové pozadí poměrně snadno. Stačí otevřít Nastavení systému a přejít do sekce Tapeta -> Obrázky. Právě tam Apple nové tapety přidal.
Upřímně mě nepřekvapilo, že Apple tyto tapety zpřístupnil pro všechny Macy. Firma to totiž dělá poměrně pravidelně. Tapety, které se objeví v marketingových materiálech nových zařízení, se většinou později objeví i v systému, takže si je může nastavit prakticky každý. Podobně jsme se v minulosti dostali třeba k pozadím z MacBooku Air, MacBooku Pro nebo iMacu.
Fotogalerie
Nová beta macOS Tahoe 26.4 ale nepřináší jen tapety. Apple v ní přidal také nové emoji, které se postupně dostanou do všech zařízení s aktuálními verzemi systémů. Mezi novinkami je například trombon, truhla s pokladem, zkreslený obličej, chlupaté stvoření, typický „bojový obláček“ ze starých komiksů, kosatka nebo symbol sesuvu půdy. Čtvrtá beta je zatím dostupná pouze pro vývojáře, ale pokud Apple zachová svůj obvyklý rytmus, veřejná beta by měla dorazit poměrně brzy. Finální verze macOS Tahoe 26.4 se pak očekává někdy během jara.