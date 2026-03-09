Xiaomi má vlastní lokátor, který funguje s iPhony i Androidy a stojí pár korun!

Komerční sdělení: Hledání klíčů po bytě, batohu v kanceláři nebo kufru na letišti patří mezi situace, které dokážou spolehlivě zkazit den. Naštěstí však existují chytré gadgety, které nám v tomto směru dokáží takříkajíc vytrhnout trn z paty. Jedním z nich je i Xiaomi Tag coby ultrakompaktní chytrý lokátor, který vám pomůže mít své věci neustále pod kontrolou.
Na první pohled jde o nenápadné zařízení, které ale dokáže ušetřit spoustu nervů. Díky kompaktním rozměrům 46,5 × 31 × 7,2 mm a hmotnosti kolem 10 gramů ho můžete připnout prakticky kamkoliv. Bez problémů se vejde na svazek klíčů, do batohu, kufru nebo třeba do kapsy s fotoaparátem. Minimalistický design v bílé barvě působí elegantně a nenápadně zároveň, takže nijak neruší vzhled věcí, na které jej připnete.
Velkou výhodou Xiaomi Tagu je jeho široká kompatibilita. Lokátor totiž funguje jak se sítí Apple Find My, tak i s Android Find Hub, což v praxi znamená přístup k miliardám zařízení po celém světě. Pokud tedy svůj předmět někde zapomenete nebo ztratíte, síť zařízení v okolí pomůže určit jeho polohu rychle a poměrně přesně bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Oproti AirTagu od Applu je tu pak nevýhoda v tom, že nedisponuje čipem U1 a tedy u něj logicky nejde aktivovat místní nebo chcete-li precizní vyhledávání.
Vše ostatní ale funguje stejně. Můžete si tedy třeba nastavit takzvané známé lokace, například domov nebo kancelář. Pokud předmět s tagem zapomenete mimo tyto zóny, aplikace vás na to okamžitě upozorní. Xiaomi Tag lze také sdílet s rodinou nebo přáteli, takže při hledání věcí nemusíte být sami. V případě, že se předmět skutečně ztratí, stačí aktivovat Lost Mode. Pokud někdo tag najde a přiloží k němu telefon s NFC, zobrazí se mu vaše kontaktní údaje, takže vás může jednoduše kontaktovat a věc vrátit. V aplikaci navíc vždy vidíte aktuální stav baterie, takže vás nepřekvapí, když se bude blížit její výměna.
Xiaomi navíc myslelo i na bezpečnost. Lokalizační data jsou šifrovaná a přístup k nim má pouze majitel a jím zvolené důvěryhodné kontakty. Systém navíc dokáže uživatele upozornit na situaci, kdy by ho mohl sledovat neznámý tag, což pomáhá chránit soukromí. Potěší také dlouhá výdrž baterie, která může dosáhnout až 390 dní na jednu běžně dostupnou knoflíkovou baterii CR2032. Její výměna je otázkou několika sekund a nevyžaduje žádné speciální nástroje. Díky odolnosti IP67 je navíc Xiaomi Tag připraven i na déšť, stříkající vodu nebo každodenní používání venku.
Pokud tedy patříte mezi ty, kteří občas hledají klíče, peněženku nebo batoh, může být Xiaomi Tag jedním z těch malých gadgetů, které ve výsledku udělají v každodenním životě překvapivě velký rozdíl. Za 389 Kč tedy není co řešit.