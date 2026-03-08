Končí éra Applu? Internet řeší propad iPhonu Air, zklamání z M5 a život bez Steva Jobse

Apple byl patnáct let symbolem technologické dominance. Každý nový iPhone znamenal fronty před obchody, každý nový Mac posouval výkon o generaci dál a konkurence jen doháněla. Dnes se ale poprvé vážně mluví o tom, že se něco zadrhlo. Selhání očekávání kolem iPhonu Air, nevýrazný posun u MacBooků s čipy M5 a nostalgie po Stevu Jobsovi otevírají otázku, kterou si ještě před pár lety nikdo nedovolil vyslovit. Dochází Applu dech?
Model označovaný jako iPhone Air měl být symbolem nové éry. Odlehčený, designově výrazný, technologicky sebevědomý. Místo toho podle kritiků nepřinesl dostatečný důvod k upgradu. V době, kdy uživatelé mění telefony méně často než kdy dřív, je každý slabší ročník okamžitě vidět. A Apple si zvykl, že slabé ročníky prostě nemá. Podobně rozporuplné reakce vyvolaly i nové MacBooky s čipy M5. Papírově rychlejší, efektivnější, technicky precizní. Jenže pro běžného uživatele téměř nerozeznatelné od generace s čipy M4. Evoluce místo revoluce. Optimalizace místo wow efektu. A právě na wow efektu byla značka postavená.Do toho přicházejí zprávy o odchodech vysoce postavených manažerů. V každé velké firmě je to přirozené, ale v kombinaci s pocitem stagnace to vytváří nebezpečný obraz. Firma, která kdysi určovala směr celému odvětví, dnes působí opatrně, někdy až defenzivně.
Fotogalerie
A pak je tu jméno, které se v těchto debatách objevuje stále častěji. Steve Jobs. Vizionář, který dokázal spojit technologii, design a marketing do jednoho silného příběhu. Je fér říct, že bez něj už Apple funguje jinak. Méně riskuje, více optimalizuje. Místo redefinování kategorií ladí existující produkty k dokonalosti. Jenže realita není černobílá. Apple je stále jednou z nejziskovějších firem světa. Má miliardy aktivních zařízení, obrovský ekosystém služeb a čipy, které konkurence teprve dohání. Přechod na vlastní Apple Silicon byl jedním z nejodvážnějších kroků poslední dekády a ukázal, že firma stále dokáže strategicky myslet několik let dopředu.
Fotogalerie #2
Problém možná není v tom, že by Apple ztratil schopnost inovovat. Problém je v tom, že trh dospěl. Smartphony jsou vyspělé, notebooky extrémně výkonné a meziroční skoky už nejsou tak viditelné jako v roce 2007. To, co dnes vypadá jako stagnace, může být jen přirozené zpomalení po éře explozivního růstu.
Otázka tedy nezní, zda Apple končí. Otázka zní, zda dokáže znovu vytvořit moment, který všem vezme dech. Takový, jaký kdysi přinesl první iPhone. A právě na tuto odpověď teď čeká celý technologický svět.