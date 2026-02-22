Apple si nezaregistroval jméno Steve Jobs. Využili toho dva bratři a založili módní značku

Jméno Steve Jobs je jedním z nejsilnějších symbolů moderní technologické historie. Zakladatel Applu se stal ikonou inovací, designu i podnikatelské odvahy. O to větší překvapení přišlo ve chvíli, kdy se ukázalo, že Apple si jméno Steve Jobs nikdy nezaregistroval jako ochrannou známku pro oblast oblečení. A právě toho využili dva italští bratři, kteří kolem tohoto jména vybudovali vlastní módní značku. Celý příběh začíná v Itálii, kde se bratři Vincenzo a Giacomo Barbato pohybovali v módním průmyslu. Podle jejich vlastních slov zjistili při běžné kontrole ochranných známek, že Apple nemá registrované jméno Steve Jobs pro kategorii oděvů a módních doplňků. Vzhledem k tomu, že ochranné známky jsou registrovány vždy pro konkrétní segmenty trhu, otevřela se tím právní mezera. Jméno sice bylo celosvětově známé, ale z pohledu módního průmyslu nebylo chráněno.
Bratři se rozhodli jednat rychle. Zaregistrovali značku Steve Jobs právě pro oblast oblečení a začali budovat vlastní módní brand. Nešlo přitom o žádný technologický projekt ani o oficiální spolupráci s Applem. Šlo čistě o módní značku, která si vypůjčila jedno z nejslavnějších jmen 21. století. Když se o projektu dozvěděl Apple, následovala právní reakce. Společnost se snažila registraci napadnout a argumentovala zneužitím jména a potenciálním klamáním zákazníků. Jenže právní realita byla komplikovanější. Ochranné známky fungují na principu konkrétních tříd výrobků a služeb. Pokud si firma nezajistí jméno ve všech relevantních kategoriích, otevírá prostor pro podobné situace.
Podle dostupných informací soud nakonec italské straně dal v zásadě za pravdu. Apple totiž neměl ochrannou známku registrovanou pro oděvy, a tudíž nemohl automaticky zabránit jejímu využití v této oblasti. Situace byla o to zajímavější, že značka nepoužívala klasické logo Applu, ale vlastní grafiku. Dokonce i samotné logo mělo podobu stylizovaného písmene J s lehce nakousnutým prvkem, což vyvolalo další právní spory. Ani zde však Apple plně neuspěl. Italská značka Steve Jobs tak skutečně vznikla a začala prodávat oblečení. Sortiment zahrnoval trička, mikiny, kalhoty i módní doplňky. Nešlo o luxusní módní dům, ale spíše o streetwearový brand, který těžil z provokativního názvu a mediální pozornosti. Samotní zakladatelé později uvedli, že plánují značku dále rozvíjet a případně vstoupit i do dalších segmentů.
Celý příběh ukázal několik zásadních věcí. Zaprvé, že ani technologický gigant jako Apple nemá vždy stoprocentně pokryté všechny právní oblasti. Zadruhé, že ochranné známky nejsou univerzální ochrana jména ve všech oborech. A zatřetí, že značka a osobní jméno mohou mít obrovskou hodnotu i mimo původní odvětví. Dnes je projekt spíše kuriozitou než globálním módním fenoménem. Italská značka Steve Jobs sice existovala a legálně fungovala, ale nestala se světovou módní ikonou. Přesto se zapsala do historie jako jeden z nejzajímavějších případů využití právní mezery kolem jednoho z nejslavnějších jmen technologického světa. Celý příběh je zároveň připomínkou toho, jak důležitá je strategická práce s ochrannými známkami. V době, kdy mají značky hodnotu miliard dolarů, může i zdánlivě malá právní mezera otevřít prostor pro nečekané projekty. A právě to se v tomto případě stalo.