Tyto 2 zábavné hry jsou nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Musíte si ale pospíšit

Je tu další týden a s ním i nová dvojice her, které lze zdarma stáhnout z Epic Games Store. Pokud tedy nevíte, co s načatým víkendem, v následujících řádcích vás seznámíme s tituly, které vám mohou zpříjemnit následující dny.
Turnip Boy Robs a Bank
Pokud jste si mysleli, že už vás v herním světě nic nepřekvapí, Turnip Boy Robs a Bank vás velmi rychle vyvede z omylu. Tahle bláznivá akční adventura navazuje na předchozí díl a znovu sází na absurdní humor, který balancuje na hraně geniality a naprostého šílenství. V roli malé tuřínové postavičky se tentokrát nevydáváte řešit daňové úniky, ale rovnou vykrást banku, a to opravdu doslova. Hra kombinuje twin-stick střílečku s roguelike prvky, takže každá akce je trochu jiná a nutí vás improvizovat. Nechybí sbírání zbraní, vylepšování vybavení ani postupné odemykání nových možností, které vás ženou dál. Přesto si titul zachovává jednoduché ovládání a přístupnost, takže si jej užije i hráč, který běžně po podobných hrách nesahá.
Velkou roli zde hraje humor, který je místy až překvapivě trefný a nebojí se parodovat moderní společnost. Audiovizuální styl je minimalistický, ale přesně takový, aby podtrhl ujetou atmosféru celého dobrodružství. Ve výsledku jde o nenápadnou indie záležitost, která však díky svému nápadu a tempu dokáže přikovat k obrazovce na několik večerů. Turnip Boy Robs a Bank je zkrátka dalším důkazem, že i zdánlivě jednoduchý koncept může při správném uchopení fungovat překvapivě dobře.
Turnip Boy Robs a Bank zdarma stáhnete zde
Fotogalerie
Idle Champions of the Forgotten Realms
Z úplně jiného soudku je pak Idle Champions of the Forgotten Realms, které místo zběsilé akce staví na trpělivosti a strategii. Tahle hra si bere na paškál svět Dungeons & Dragons a převádí jej do podoby takzvaného „idle“ titulu, tedy hry, která běží i ve chvíli, kdy jí nevěnujete plnou pozornost. Sbíráte hrdiny napříč ikonickými kampaněmi, skládáte z nich funkční formace a sledujete, jak si automaticky razí cestu hordami nepřátel. Zní to jednoduše, ale právě ve správném poskládání týmu a využití synergií mezi postavami se skrývá skutečná hloubka.
Každý hrdina má unikátní schopnosti a jejich kombinace dokáže zásadně ovlivnit postup hrou. Nechybí ani pravidelné eventy a časově omezené výzvy, které dávají důvod se vracet. Audiovizuálně sice nejde o blockbuster, ale fanoušci DnD univerza ocení známé postavy i prostředí. Hra je navíc dostupná na řadě platforem, takže si své šampiony můžete spravovat prakticky odkudkoli. Pokud vás baví optimalizování, počítání bonusů a pomalé, ale jisté posouvání hranic, tady si přijdete na své. Idle Champions of the Forgotten Realms je zkrátka ideální kulisa k práci či večernímu odpočinku, která dokáže nenápadně pohltit víc, než byste čekali.
Idle Champions of the Forgotten Realms zdarma stáhnete zde