Před 30 lety psal BusinessWeek o pádu Applu. Dnes je nejhodnotnější firmou světa

Před 30 lety předpovídal prestižní magazín BusinessWeek konec Applu. Na titulní stránce se objevilo logo společnosti s titulkem „The Fall of an American Icon“. V té době byl Apple skutečně jen měsíce od bankrotu. Uvnitř vydání se čtenáři mohli dočíst o velmi špatné finanční situaci společnosti. Podle autora článku měl Apple v nejbližší době buď zkrachovat, nebo jej měla pohltit některá větší firma. V textu autor rozebíral problémy, které firma zažívala kvůli špatnému managementu, klesajícímu podílu na trhu a zejména snižujícím se prodejům.
Apple v roce 1996 čelil největší krizi od svého založení. Společnost se tehdy ocitla v rukou nového CEO, kterým se stal Frank Amelio. Ten je dnes považován za jednoho z nejméně úspěšných CEO v historii Applu a byl vyhozen po pouhých 12 měsících. Pravda je ovšem taková, že převzal Apple v tragické kondici. Blížící se krach nakonec dokázal zvrátit až Steve Jobs, který Franka Amelia osobně vyhodil a převzal Apple zpět do svých rukou. Apple zaznamenal za jediný kvartál ztrátu 1,6 miliardy dolarů, což bylo v té době pro společnost zcela fatální. Není proto divu, že BusinessWeek publikoval článek, který situaci popisoval velmi otevřeně. Apple byl tehdy opravdu pouhé měsíce od svého krachu.
Když Apple v roce 1996 prodělal 1,6 miliardy dolarů za jediný kvartál, nikdo by ani ve snu nečekal, že o 30 let později vydělá stejnou částku přibližně za tři dny. Je až neuvěřitelné, jak se během pouhých tří desetiletí dostal Apple z krachující společnosti bez budoucnosti na pozici nejhodnotnější firmy světa s tržní kapitalizací okolo tří bilionů dolarů. Z dnešního pohledu je téměř neuvěřitelné, co dokázal Apple za pouhých 30 let. Za tu dobu jej navíc vedli jen dva lidé – Steve Jobs a Tim Cook. Tato dvojice byla samozřejmě po celou dobu obklopena špičkovým managementem, ale právě oni nesou největší zásluhu na proměně Applu v technologického giganta.
Pokud tedy máte pocit, že se vám aktuálně nedaří, vzpomeňte si na příběh Applu. Společnost byla v problémech, které si dnes málokdo dokáže vůbec představit, a prodělávala doslova miliardy dolarů. Přesto se dokázal Apple zvednout a během několika desetiletí se proměnil v nejhodnotnější společnost světa a jednu z nejúspěšnějších firem v historii. Později se objevily i spekulace, že vznik článku mohl nepřímo souviset s tehdejším konkurenčním bojem mezi Applem a Microsoftem. Přímé důkazy pro to však nikdy nebyly. Apple na tom byl tehdy skutečně velmi špatně a článek tak mohl vzniknout i bez jakéhokoli vnějšího tlaku. V té době totiž vrcholil souboj mezi oběma společnostmi a Microsoft chtěl co nejvíce srazit hodnotu Applu, aby mu co nejdříve odpadl jeho největší konkurent.