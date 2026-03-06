WELOCK slaví Den žen ve velkém: Chytré zámky se slevou až 63 € a dopravou zdarma z EU skladu

Komerční sdělení: Mezinárodní den žen je tradičně spojený s květinami, čokoládou a drobnými pozornostmi. Jenže ruku na srdce, kolikrát už jste přemýšleli nad tím, že by dárek mohl být nejen hezký, ale i praktický? Právě letos k tomu vybízí speciální Women’s Day akce od WELOCK, kterou najdete na této stránce. A upřímně, chytrý zámek je přesně ten typ dárku, který dává smysl dlouhodobě.
Značka WELOCK patří mezi výrobce, kteří se specializují na dostupná, ale přitom spolehlivá řešení chytrého zabezpečení. Jejich zámky nejsou žádné komplikované systémy pro technologické nadšence, ale zařízení, která si bez větších obtíží nainstalujete sami a která vám okamžitě změní každodenní fungování domácnosti. Odemknout dveře otiskem prstu, kódem nebo přes aplikaci přestane být sci-fi a stane se běžnou rutinou.
WELOCK U81: Maximum pohodlí za akční cenu
Hlavní hvězdou aktuální akce je model WELOCK U81, který nyní vychází na 189 eur místo původních 249 eur. Úspora 60 eur rozhodně není zanedbatelná a při použití kódu VD60 se na tuto cenu skutečně dostanete. U81 cílí na uživatele, kteří chtějí maximum pohodlí a co nejširší možnosti správy přístupů.
Nabízí rychlou identifikaci otisku prstu, možnost přidělovat a odebírat přístup přes mobilní aplikaci a moderní design, který nepůsobí jako cizorodý prvek na dveřích bytu či domu. V praxi to znamená, že můžete jednoduše vytvořit dočasný přístup pro návštěvu nebo například pro hlídání domácnosti, aniž byste museli řešit fyzické předávání klíčů. Právě tahle flexibilita dělá z U81 velmi atraktivní řešení pro rodiny i menší firmy.
WELOCK Touch41: Ideální kompromis mezi cenou a funkcemi
Velmi zajímavou alternativou je WELOCK Touch41. Ten je v rámci Women’s Day promo akce k dispozici za 126 eur místo 189 eur, tedy se slevou 63 eur po zadání kódu VD63. Touch41 staví především na jednoduchosti a rychlosti používání.
Otisk prstu funguje spolehlivě a reakce zámku je prakticky okamžitá, což oceníte zejména ve chvílích, kdy přicházíte domů s plnýma rukama. Touch41 je vhodný pro ty, kteří chtějí chytré odemykání bez složitých nastavení a bez nutnosti investovat vyšší částku. V běžné domácnosti dokáže velmi rychle nahradit klasický zámek a zbavit vás neustálého hledání klíčů po kapsách či v kabelce.
WELOCK Touca51: Nejostupnější vstup do světa chytrých zámků
Třetím modelem v akci je WELOCK Touca51, který nyní pořídíte za 119 eur namísto 169 eur. S kódem VD50 tak ušetříte 50 eur, což z něj dělá cenově nejdostupnější variantu v rámci této kampaně.
Touca51 je ideální volbou pro ty, kteří si chtějí chytré odemykání nejprve vyzkoušet. Nabízí klávesnici pro zadání kódu i další základní možnosti správy přístupu, takže se hodí například do menších bytů, pronájmů nebo kanceláří. I přes nižší cenu si zachovává moderní vzhled a solidní zpracování, takže nejde o žádný kompromis, který by působil lacině.
Benefity, které dávají nákupu jistotu
Co je ale na celé Women’s Day kampani možná ještě důležitější než samotné ceny, jsou doprovodné benefity. Zboží je odesíláno zdarma z evropských a britských skladů, takže odpadá dlouhé čekání i nepříjemnosti spojené s dovozem ze zahraničí. Pokud by vám zámek z jakéhokoli důvodu nevyhovoval, máte k dispozici 30denní garanci vrácení peněz.
Samozřejmostí je také dvouletá bezstarostná záruka a doživotní zákaznická podpora, což výrazně snižuje riziko nákupu. V kombinaci s aktuálními slevami tak jde o nabídku, která je nejen cenově zajímavá, ale i bezpečná z pohledu dlouhodobého používání.
Pokud tedy přemýšlíte, čím letos potěšit partnerku, maminku nebo klidně sami sebe, možná je čas odložit stereotypní dárky stranou. Women’s Day akce od WELOCK běží jen omezenou dobu a konkrétní modely i slevové kódy najdete přehledně na oficiální stránce kampaně. Ať už zvolíte U81, Touch41 nebo Touca51, v aktuálních cenách jde o nabídku, která dává smysl nejen na papíře, ale především v reálném každodenním fungování domácnosti.
