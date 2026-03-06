První test výkonu MacBooku Pro M5 Max je tu a budí respekt

Nové MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max sice dorazí k prvním zákazníkům až 11. března, první výkonnostní testy však už začínají pozvolna prosakovat na internet. Na serveru Geekbench se totiž před pár hodinami objevil vůbec první benchmark čipu M5 Max, který tak nabízí poměrně zajímavý pohled na to, co od nové generace čipu z Cupertina vlastně čekat. A jedná se o pořádnou jízdu.
Podle zveřejněného testu běžel benchmark na zařízení označeném jako Mac17,7, což by mělo odpovídat 16“ MacBooku Pro. Konkrétně se mělo jednat o konfiguraci s 18jádrovým procesorem M5 Max. Co se pak týče skóre, v testu jednojádrového výkonu si čip připsal skóre 4 268 bodů, zatímco v vícejádrového testu dosáhl na 29 233 bodů. To jinými slovy znamená, že pokud se tyto hodnoty potvrdí (tedy například nejsou ovlivněny pre-produkční verzí softwaru), udělají nové MacBooky velmi slušný krok kupředu oproti předešlé generaci.
Jen pro představu, loňský 16jádrový M4 Max v 16“ MacBooku Pro z roku 2024 dosahuje na Geekbenchi v průměru zhruba 3 915 bodů v single-core a 25 702 bodů v multi-core testu. Novinka by tak přinášela přibližně 9% nárůst jednojádrového výkonu a zhruba 13,7 % navíc v vícejádrového výkonu.
Fotogalerie
Co je však možná ještě zajímavější, výsledky M5 Max překonávají jak 14jádrovou variantu M4 Max z letošního Mac Studia, která se pohybuje okolo 4 015 bodů v single-core a 23 560 v multi-core testu, tak i jeho 16jádrovou konfiguraci s průměrným skóre 4 028 a 26 166 bodů.
Pokud se tyto výsledky potvrdí i po uvedení nových MacBooků Pro na trh, je velmi pravděpodobné, že se M5 Max usadí na samotném vrcholu žebříčku Geekbench Mac Benchmarks jak v jednojádrovém, tak v vícejádrovém výkonu. A na trůnu pro nejvýkonnější Macy současnosti vydrží minimálně do chvíle, než Apple přijde s M5 Ultra v Macu Studio, případně Macu Pro.
Graficky skvělý
Geekbench navíc odhalil i první náznak grafického výkonu. V testu Metal získal tento konkrétní M5 Max skóre 232 718 bodů. To jej aktuálně řadí na druhé místo v databázi Geekbenche, hned za extrémně výkonný M3 Ultra z Mac Studia 2025, který kombinuje 32jádrové CPU a 80jádrové GPU. I v tomto směru se tedy jedná o opravdu parádní výsledek, když vezmeme v potaz fakt, jaký je typově stroj Mac Studio (například i z hlediska vnitřního chlazení a tak podobně) a jaký je MacBook Pro.