Nechce se vám kupovat PlayStation 5? Pronajměte si jej za cenu jedné pizzy měsíčně a užijte si zábavu

Komerční sdělení: PlayStation patří už dlouhé roky mezi jistoty, pokud jde o herní zábavu. Konzole od Sony si vybudovala pověst stroje, který bez větších kompromisů nabízí přesně to, co od něj hráči čekají. Plynulé hraní, silné příběhové tituly i multiplayerové hry, u kterých člověk snadno ztratí pojem o čase.
Současná generace v podobě PlayStationu 5 navíc posouvá zážitek zase o kus dál. Díky vysokému výkonu zvládá moderní hry ve velmi vysoké kvalitě, nabízí rychlé načítání i detailní grafiku a díky široké nabídce her si na ní vybere prakticky každý. Ať už máte rádi závody, sportovní tituly, akční hry nebo velká dobrodružství.
Jedinou nevýhodou může být pořizovací cena. Právě tady ale přichází ke slovu možnost pronájmu přes Mobil Pohotovost. PlayStation 5 si zde totiž můžete pronajmout za cenu zhruba dvou káv či jedné pizzy měsíčně. Digitální verze vychází na 199 Kč měsíčně a varianta s mechanikou na 209 Kč, přičemž smlouva je nastavena na čtyři roky.
Po jejich uplynutí konzoli jednoduše vrátíte a můžete si sjednat pronájem nové generace. Nemusíte tak řešit prodej starého zařízení ani jeho klesající hodnotu. Pokud si tedy chcete dopřát špičkové hraní bez vysoké vstupní investice, může být pronájem PlayStationu 5 překvapivě rozumnou cestou.