Kde je nová Apple TV a HomePod mini? Apple je zřejmě drží kvůli jedné věci

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple v tomto týdnu představil hned několik zajímavých novinek, nové generace Apple TV ani HomePodu mini však mezi oznámenými zařízeními nebyly. A to i přesto, že se o jejich příchodu spekuluje už poměrně dlouho a i my v redakci jsme je popravdě v předešlých dnech očekávali. Realita je ale zatím jiná a důvod je podle všeho poměrně jednoduchý. Klíčovou roli má hrát Siri.

Podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu mají totiž příští generace Apple TV i HomePodu mini podporovat výrazně přepracovanou a mnohem osobnější verzi Siri poháněnou Apple Intelligence. Ta sice měla původně dorazit už v loňském roce, jenže Apple její uvedení nakonec odsunul kvůli problémům s vývojem. Spolu s tím se tak pravděpodobně posunuly i produkty, které na ní mají stát a celkově posunout „domácí“ zážitek na novou úroveň.

Nová Siri by totiž měla být schopna mnohem osobnější komunikace, lépe chápat kontext a pracovat s daty uživatele napříč zařízeními. De facto by tedy daleko lépe zapadla do každodenního „provozu“ vaší domácnosti, což by se mi jakožto letitému uživateli HomePodů opravdu líbilo. Situaci navíc částečně osvětlují i další informace z posledních měsíců. V lednu například Apple a Google oznámily spolupráci, v jejímž rámci má Google Gemini pomáhat pohánět některé budoucí funkce Apple Intelligence. Mezi nimi má být právě i nová generace Siri. Apple sice zatím neprozradil přesný termín jejího uvedení, podle Gurmana by však mohla dorazit buď s iOS 26.5, nebo až s iOS 27.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem
Dorazí v dubnu, nebo až po WWDC? 

Pokud by to byl první případ, znamenalo by to vydání někdy kolem května, protože iOS 26.5 by měl projít klasickým beta testováním od dubna. Druhá možnost je pak iOS 27, který Apple tradičně představí na konferenci WWDC v červnu a mezi uživatele jej vypustí v září. Spolu s tím by dorazily také nové verze tvOS a softwaru pro HomePod.

Právě někde mezi dubnem a zářím by tak teoreticky mohlo dojít i na představení nové Apple TV a HomePodu mini. Ostatně, obě zařízení by si už generační obměnu zasloužila. Vždyť současná Apple TV byla představena v říjnu 2022, zatímco HomePod mini je na trhu dokonce od října 2020. Minimálně v případě HomePodu lze tedy určitě nasadit lepší hardware pro kvalitnější zvuk a co se pak týče Apple TV, vyšší výkon a tedy třeba i podpora AAA her z iPhonů by extrémně potěšila. 

Jestli se tyto spekulace potvrdí, se samozřejmě teprve ukáže. Jedno je však poměrně jisté už teď. Apple zřejmě čeká na moment, kdy bude mít novou Siri skutečně připravenou a jakmile se tak stane, může se stát, že se dočkáme hned několika nových produktů pro chytrou domácnost najednou. A právě Apple TV a HomePod mini by mezi nimi rozhodně neměly chybět, byť se sluší dodat, že pokud se v rámci Apple Intelligence nedočkáme v dohledné době podpory češtiny, jejich využitelnost pro nás bude zřejmě dost podobná té, na kterou jsme zvyklí nyní. 

