Hraní už nikdy nebude stejné. Nové zařízení vám do her přidá skutečné vůně

V digitálním světě her se vizuální a zvuková stránka vyvíjí už dlouhé dekády, ale jedna věc zůstávala stranou: čich. Omara je technologie, která se snaží tuto mezeru uzavřít a přinést do her něco, co dosud známe jen z reálného života, možnost cítit prostředí, ve kterém se právě pohybujete. Přesně synchronizovaně s tím, co se zrovna děje na obrazovce, vysílá ze svého těla vůně, které doplňují atmosféru hry a vy se tak můžete do hraní ponořit všemi smysly.
To, co OVR Technology vytvořila, je kompaktní bezdrátové zařízení, které si můžete jednoduše umístit pod monitor nebo přichytit přímo na VR headset. Váží jen kolem 85 gramů a vejde se prakticky kamkoli do vaší herní sestavy. Uvnitř má kazetu s až 16 různými vůněmi a technologie je navržena tak, aby dokázala během hraní okamžitě reagovat na herní události s časem odezvy pod 500 milisekund. Jednotlivé cartridge s vůněmi jsou podobné těm, které BMW používá ve svých vozech. Vývojáři her mohou díky softwaru Omary přímo ve svých projektech přiřazovat určité vůně k prostředí nebo událostem. Vydáte se do lesa a ucítíte vůni čerstvě posekané trávy nebo borovic, v tábořišti se vám rozvoní dým z ohniště, a když se přiblížíte k moři, přivane vám jemná slaná vůně oceánu. Právě interakce vůně s vizuálním a zvukovým prožitkem dokáže hráče mnohem silněji vtáhnout dovnitř herního světa a zanechat v paměti hlubší emocionální stopu.
Podle zástupců OVR jsou vůně nejen doplňkem atmosféry, ale prostředkem, jak posílit emocionální vazbu hráče na příběh nebo prostředí. Systém je postavený na tzv. „Architecture of Scent“, tedy technologii, která využívá jak hardwarové, tak softwarové prvky pro co nejpreciznější kontrolu nad uvolňováním vůní v reálném čase.
Omara je nyní ve fázi předobjednávek a výrobce nabízí možnost registrace s exkluzivními slevami, kdy může získat OMara Digital Scent Display za 249$ místo standardních 499$, za které se bude později prodávat. Zařízení je vybavené vyměnitelnými scent kazetami, které pojmou stovky hodin vůní během hraní a jejich obsah se po uvolnění okamžitě rozptyluje, aniž by se dlouho držel v místnosti. Ovlivnit toto odvětví chce OVR Technology i zapojením komunity, během herních událostí a testování přímo s hráči se sbírá zpětná vazba, která pomáhá produkt dál vylepšovat. Společnost také vyvíjí pluginy pro herní engine Unity a Unreal, takže vývojáři mohou skutečně začlenit vůně do svého herního světa stejně, jako dnes pracují se zvukem nebo vizuálními efekty.