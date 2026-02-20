Na Macích se možná již brzy zahrajeme Windows hry!

Společnost GameSir oznámila, že připravuje aplikaci GameHub pro macOS, přičemž její slib a obecně vize je více než odvážná. Konkrétně se řídí sloganem: „Váš Mac je nyní herním PC.“ Pokud se podaří naplnit očekávání, mohlo by jít o zásadní posun pro hraní na Macích.
GameHub má podle prvních informací umožnit spouštět hry pro Windows a také tituly ze Steamu přímo na Macu. Dlouhodobě přitom platí, že gaming na Macu je spíše okrajovou záležitostí. Většina vývojářů cílí primárně na Windows, protože tam je samozřejmě největší uživatelská základna. Verze pro macOS často přicházejí se zpožděním, nebo nedorazí vůbec.
Emulace, nebo něco víc?
GameSir zatím mnoho detailů nezveřejnil. Uvádí však, že aplikace má umožnit běh Windows her „nativně“. To vyvolává řadu otázek, neboť emulace obvykle znamená ztráty výkonu. Hraní moderních titulů je přitom náročné na grafiku i procesor.
Fotogalerie
Společnost naznačuje využití optimalizací pro Apple Silicon a dokonce AI vylepšení obrazu či ladění výkonu. Pokud by nešlo jen o jednoduchý emulátor (ale o jakousi propracovanější optimalizaci), mohlo by to přinést zajímavé výsledky. Reálný výkon ale ukážou až první testy. GameSir je známý především výrobou herních ovladačů a příslušenství. Aplikace GameHub už existuje na Androidu, kde umožňuje spouštět Windows hry bez složité konfigurace. Verze pro Android je navíc zdarma.
Pro macOS zatím nebyla zveřejněna cena ani datum vydání. Jisté je jen to, že nejde o stejnou aplikaci, která je dostupná v App Storu pro iPhone (ta slouží pouze ke konfiguraci ovladačů). Pokud GameHub skutečně otevře přístup k celé knihovně Steamu, může to být skutečně zajímavé. Já podobný přístup vítám všemi deseti. Hraní na Macu je, co se četnosti titulů týče, více než bídné. Pokud by probírané řešení dokázalo zpřístupnit hry pro Windows… sem s tím.