Stáhněte si překrásné tapety z MacBooku Neo na váš Mac či iPhone již dnes

Jak už to bývá, s příchodem nového MacBooku Neo dorazily i nové tapety. A designéři si dali záležet nejen na barvách a kompozici, ale i na drobném detailu. V grafice je totiž ukryté slovo, které odkazuje na název zařízení (byť méně umělecky smýšlející uživatelé budou možná, stejně jako já, chvíli hledat).
Kompletní kolekci nových tapet zveřejnil tvůrce Basic Apple Guy, který obrázky upscaloval z oficiálních USDZ souborů, které Apple používá pro AR náhledy svých produktů. Takže jde o vskutku kvalitní podklady. Nové tapety pracují s vrstvenými tvary a jemnými přechody barev, které připomínají siluetu zavřeného notebooku. Při bližším pohledu lze v liniích rozeznat stylizovaný nápis „NEO“, který je decentně zakomponovaný do celkového motivu. Tapety lze stáhnout přímo z naší galerie, kde je třeba je maximalizovat pomocí lupy a následně je klasicky uložit do fotogalerie vašeho zařízení.
Tapety pro Mac
Pokud si chcete některou z tapet nastavit jako pozadí v macOS, postup je jednoduchý. Otevřete Nastavení systému, v postranním panelu vyberte Tapeta a v sekci Vaše fotografie přidejte nový obrázek. Soubor lze také přetáhnout přímo do náhledu v horní části nastavení. Nebo stačí ve Finderu kliknout pravým tlačítkem na uložený obrázek a zvolit možnost „Nastavit jako obrázek plochy“. A pokud se vám macOS verze tapet zalíbily, níže můžete stáhnout jejich verzi pro iPhone.