Apple při navrhování krabic pro Studio Display myslel i na tuto praktickou věc

Apple se dlouhodobě snaží ukazovat, že mu není lhostejné, jaký dopad mají jeho produkty na životní prostředí, a nijak se nenechá odradit posměšky, že ekologie je u něj zjevně podstatnější než funkčnost produktů a služeb. U nových monitorů Studio Display a Studio Display XDR se proto neřešila jen samotná technologie displeje, ale překvapivě i… krabice. A právě ta je tentokrát docela zajímavá.
Apple totiž přepracoval celé balení tak, aby bylo nejen z vyhovujícího materiálu, ale zároveň skládací. Jinými slovy, krabici lze po vybalení rozložit na menší části, které se bez problémů vejdou do běžného domácího kontejneru na recyklaci. Pokud jste někdy rozbalovali rozměrnější elektroniku, asi víte, že právě obří krabice bývá někdy větší logistická výzva než samotný produkt. V tomto směru se tedy Apple snaží udělat malý, ale docela praktický krok.
Dobře, já osobně patřím bohužel mezi chronické uchovávače krabic od elektroniky, takže dokonalou rozložitelnost a „vyhoditelnost“ nových jablečných monitorů nejsem schopná plně ocenit (nemluvě o tom, že vzhledem ke svým relativně nízkým nárokům a ke způsobu využívání Macu vlastně ani nejsem pro Pro Display vhodnou cílovou skupinou). Každopádně uznávám, že pokud nová krabice od Studio Display opravdu půjde jednoduše rozlámat na menší kusy, je to vlastně překvapivě praktická inovace.
Fotogalerie
Nejen krabice…
Ekologické změny se ale netýkají jen balení. Apple uvádí, že standardní skleněná verze displeje obsahuje 80 % recyklovaného skla, což je podle společnosti vůbec poprvé, kdy se jí podařilo dosáhnout tak vysokého podílu u tohoto typu produktu. Je však potřeba dodat, že se to týká pouze modelů s klasickým sklem. Varianta s nano-texturou, která je určena pro minimalizaci odlesků, tuto vlastnost zatím nemá.
Podobně je na tom i konstrukce stojanu, který je vyroben ze 100% recyklovaného hliníku. Apple se tedy evidentně snaží postupně zvyšovat podíl recyklovaných materiálů i u profesionálních zařízení, která byla ještě před pár lety v tomto směru poměrně konzervativní.
Nové monitory Studio Display a Studio Display XDR budou dostupné k předobjednání už ve středu ráno pacifického času. A je docela možné, že kromě samotného displeje tentokrát někteří uživatelé ocení i to, že po rozbalení nezůstane uprostřed bytu kartonová věž, která nejde nikam uklidit.