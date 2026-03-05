3 ústupky, které byste měli znát před koupí MacBooku Neo

Apple včera odpoledne odhalil pro někoho možná zlatý hřeb třídenního představování novinek. A sice nový MacBook Neo, který se s cenou od 599 dolarů (16990 korun) stává vůbec nejdostupnějším MacBookem v nabídce Applu. Aby se však jablečná společnost na tuto částku dostala, musela udělat několik ústupků, které je dobré si před případným nákupem uvědomit.
Jen a pouze 8GB RAM
Základní konfigurace nabízí 256GB úložiště. Za příplatek 100 dolarů lze získat 512GB SSD a zároveň i Touch ID, které v nejlevnější verzi chybí. Co ale překvapí leckoho více, je operační paměť. Bez ohledu na zvolenou variantu dostanete vždy pouze 8 GB RAM. U novějších modelů, jako je MacBook Air, Apple přešel na 16 GB v základu. Pokud je tedy pro vás 8 GB málo, musíte sáhnout po řadě Air.
USB-C porty jsou okleštěné
Kompromisy pokračují i u konektivity. Notebook má dva USB-C porty, přičemž každý je jiný. Jeden podporuje jen USB 2 rychlosti (až 480 Mb/s). Druhý pak nabídne USB 3 (až 10 Gb/s) a DisplayPort. Porty přitom nejsou označené. Už nyní ale prozradíme, že rychlejší je ten zadní. Zda to ale bude cílová skupina zákazníků řešit je opravdu otázka. Přeci jen, při nenáročné práci si člověk v pohodě vystačí i s 480 Mb/s, natožpak s 10 Gb/s.
Absence MagSafe
Chybí také MagSafe nabíjení, které by však mohlo být pro leckoho bolestivější a to doslova. MagSafe je totiž nejen extrémně uživatelsky přívětivou a rychlou cestou, jak počítač nabít, ale taktéž skvělým bezpečnostním prvkem, který zamezí pádu MacBooku na zem v případě, že jej máte například na stole a zavadíte o kabel. Ten se totiž díky magnetickému připojení jednoduše odpojí a MacBook vám pravděpodobně na zem díky tomu nespadne. Absence tohoto prvku je tak i vzhledem k tomu, že tímto strojem míří Apple na studenty, kde toto riziko mezi školními lavicemi samozřejmě je, trochu mrzutá.
Jak tedy předešlé řádky ukazují, v této cenové hladině je nutné počítat s ústupky. Jak je asi všem jasné, MacBook Neo cílí hlavně na studenty a nenáročné uživatele, kteří chtějí macOS za co nejnižší cenu. Já osobně, kdybych byl student, tak neváhám. Výkon je pro studenta naprosto dostačující a zaujala mě i deklarovaná výdrž baterie 16 hodin. Více však budeme vědět až po prvních recenzích. Pokud ale Apple u stroje dodrží všechny své sliby, pak jsme svědky zrodu naprosto ultimátního (nejen) studentského stroje, o kterém jsem před pár lety ve vysokoškolských lavicích mohl tak maximálně snít. Mimochodem, už tehdy byl boj sehnat solidní notebook s dobrou cenu, slušným výkonem a výdrží. Skoro se mi tak až chce říci, že svět na něco podobného čeká jako na smilování už dlouhé roky.