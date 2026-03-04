iPhone 17e vs. iPhone 16e: V čem všem se nejlevnější iPhony posledních let liší

Apple v tomto týdnu představil iPhone 17e s několika zásadními změnami a to aniž by model podražil. Pojďme se na novinky podívat a porovnat si je s loňskou modelovou řadou, která naopak u jablíčkářů příliš kvůli své okleštěnosti nezabodovala. Jak se totiž zdá, Apple se dokázal poučit a alespoň zčásti to, co u iPhonů 16e chybělo a co tudíž bylo i kritizováno, do iPhonu 17e dodal.
Lepší čip i konektivita
Nejvýraznější změnou je přechod z čipu A18 na A19. Ten je na první pohled stejný jako v iPhonu 17, ovšem stejně jako u předchůdce má o jedno jádro GPU méně. Změna se týká i konektivity. Apple nahrazuje modem C1 novějším C1X, který má nabídnout až dvojnásobnou rychlost oproti modemu v iPhonu 16e. Realita však bude velmi pravděpodobně taková, že rychlostně vyšší výkon u běžného používání příliš nepocítíte a co se týče 5G modemu, zde bude extrémně záležet na tom, jak silný signál budete v daném místě chytat.
Fotoaparát: Chytřejší portréty
iPhone 17e nově podporuje pokročilé portréty s funkcí Focus a Depth Control. Telefon rozpozná osoby, psy i kočky a automaticky uloží hloubková data. Díky tomu lze dodatečně upravovat rozostření pozadí nebo měnit bod zaostření v aplikaci Fotky. Tato funkce u iPhonu 16e chyběla a je vidět, že Apple se snaží dorovnat nějaký standard i za situace, kdy má u tohoto modelu pouze jeden fotoaparát.
Odolnost: Ceramic Shield 2
Model 17e dostává Ceramic Shield 2, který má nabídnout trojnásobně lepší odolnost proti poškrábání a lepší antireflexní úpravu oproti 16e. V obou případech se tedy dle mého jedná o opravdu dobré zprávy, jelikož Ceramic Shield 2 na iPhonech 17 (Pro) opravdu boduje a co se týče vylepšené antireflexní vrstvy, tam je situace podobná. Na kvality Samsungu sice Apple v tomto směru stále nedosahuje, nicméně progres je neoddiskutovatelný.
MagSafe a rychlejší bezdrátové nabíjení
Velkou změnou je příchod MagSafe. iPhone 16e tuto technologii postrádal. Nyní však 17e podporuje nejen magnetické příslušenství, ale i rychlejší bezdrátové nabíjení. Výkon se zdvojnásobil z 7,5 W na 15 W. Novinkou je také podpora Qi2, což je však svým způsobem jen další marketingový název pro podporu 15W bezdrátového nabíjení skrze magnetické nabíječky. Nové iPhony 17 (Pro) přitom už zvládají díky podpoře Qi2.2 bezdrátově 25W, takže zde se mohl Apple vyšvihnout ještě více.
Dvojnásobné úložiště za stejnou cenu
Zásadní je změna kapacit. Základní varianta nyní začíná na 256 GB za 599 dolarů (16990 korun), zatímco dříve bylo 256 GB za 699 dolarů. K dispozici je ještě 512GB verze za 799 dolarů (22990 korun). Cenová politika Applu je tak rozhodně dobrou zprávou, protože lidově řečeno „za stejné peníze dostanete více muziky“. A ruku na srdce, 128GB v základu je v dnešní době už opravdu málo.
Co zůstává stejné?
Design je prakticky totožný. A sice 6,1″ displej s klasickým výřezem bez Dynamic Island. Hmotnost mírně narostla na 169 gramů. Zachována je podpora 5G (sub-6 GHz), Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Výdrž baterie je dle dokumentace Applu taktéž totožná.
Dle mého je iPhone 17e skvělý model pro základní uživatele. Ačkoli je zde „jen“ 4jádrová GPU oproti základnímu modelu, troufnu si říct, že rozdíl při běžném používání nikdo nepozná. Pokud si tedy nepotrpíte na nejnovější výstřelky, iPhone 17e vám vydrží dlouhé roky.