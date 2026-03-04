iPad Air M4 vs. iPad Air M3: Co je nového?

Apple v pondělí představil nový iPad Air s čipem M4. Na první pohled vypadá téměř stejně jako loňská generace s M3, což je pravda, neboť nový design se nečekal. Jako obvykle se změny odehrávaly „pod kapotou“. Pojďme se na ně podívat a rovnou si je srovnat s předešlou generací.
Čip M4: až o 30 % vyšší výkon
Hlavní novinkou je přechod z čipu M3 na M4. Apple uvádí, že nový iPad Air je až o 30 % rychlejší než předchozí generace. Zásadní je i srovnání se staršími modely. Apple v tiskové zprávě tvrdí konkrétně to, že M4 iPad Air je až 2,3× rychlejší než verze s M1 a Neural Engine je dokonce 3× rychlejší než u M1. Je tedy zřejmé, že nový model cílí spíše na uživatele starších iPadů než na majitele loňského M3. Zrychlení oproti starším generacím by totiž už mělo být opravdu znát.
12 GB RAM a vyšší propustnost paměti
Nový iPad Air nabízí 12 GB RAM oproti 8 GB u modelu s M3, což představuje 50% nárůst. Propustnost paměti se zvýšila na 120 GB/s. Multitasking a práce s náročnějším obsahem tak bude o něco pohodlnější (pokud tedy máte v úmyslu ždímat z „Airu“ maximum). Dle mého názoru je pak navýšení RAM spíš krokem do budoucna kvůli vyšší náročnosti Apple Intelligence. Ta je totiž na RAM paměti závislá.
Modem C1X: rychlejší data a úspornější provoz
U Cellular verzí přichází další důležitá změna v podobě vlastního modemu C1X od Applu. Apple uvádí až o 50 % rychlejší mobilní data a až o 30 % nižší energetickou náročnost modemu při aktivním využívání mobilní sítě oproti předchozímu modelu, který má řešení od Qualcommu. Oficiální výdrž baterie zůstává stejná, ale při častém používání mobilních dat lze očekávat reálné zlepšení, což rozhodně potěší. Přeci jen, když už někdo mobilní data na iPadu používá, pak je to z dobrého důvodu a výdrž proto potřebuje.
N1 čip: Wi-Fi 7 a Bluetooth 6
Další novinkou je bezdrátový čip N1. Ten přináší podporu Wi-Fi 7 místo Wi-Fi 6E a Bluetooth 6 místo Bluetooth 5.3. Apple zároveň uvádí lepší výkon při připojení k 5GHz sítím a vyšší spolehlivost funkcí jako AirDrop nebo Osobní hotspot.
Za mě nový iPad Air M4 rozhodně neosloví uživatele loňské generace. Pro vlastníky modelu s M1 ale už může být zajímavější, pokud tento model využívají i na práci. Zkrátka hezká evoluce, která přinese vyšší výkon, což se ve výsledku od tohoto modelu i očekávalo.