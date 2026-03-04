Claude na lovu uživatelů! Zdarma zpřístupnil paměť a nabízí jednoduchý „export“ z jiných AI nástrojů

Svět AI chatbotů se za poslední rok proměnil v regulérní boj o uživatele. A teď do něj výrazně šlápl i Anthropic. Jejich chatbot Claude nově nabízí funkci paměti i pro bezplatný tarif a zároveň přidal nástroj, který má usnadnit přechod z konkurenčních služeb. Jedná se o poměrně chytře načasovaný tah, protože zejména ve Spojených státech spousta uživatelů zvažuje přechod od ChatGPT ke Claude.
Důvodem je (velmi zjednodušeně řečeno) to, že společnost Anthropic, která stojí za projektem Claude, nedovolila americkému ministerstvu použití svých modelů umělé inteligence pro plošné domácí sledování nebo plně autonomní zbraně, zatímco OpenAI oznámila uzavření vlastní dohody s Pentagonem. Ta sice podle jejích tvrzení obsahuje bezpečnostní opatření, ale dohoda přesto vyvolala širokou debatu o ochraně soukromí a etickém používání umělé inteligence.
Paměť zdarma
Funkce „Memory“ u AI chatbotů znamená jediné – systém si pamatuje informace o vás mezi jednotlivými konverzacemi. Nejen jednorázové zadání, ale dlouhodobé preference, projekty, styl komunikace nebo třeba to, že jste copywriter, který používá konkrétní tón textu. Claude tuto funkci spustil už loni, ale jen pro placené uživatele. Teď je dostupná i ve free verzi.
Fotogalerie
Import paměti „od konkurence“
Anthropic přišel s nástrojem, který má přetáhnout uživatele z jiných AI systémů. A řešení je překvapivě jednoduché. Nejde o žádné automatické napojení přes API. Místo toho dostanete připravený prompt, který vložíte do jiného chatbota. Ten vám vypíše všechny uložené informace o vás – instrukce, osobní údaje, projekty, preference, korekce stylu a další kontext. Výsledek pak zkopírujete do nastavení paměti v Claudu. Tento princip lze samozřejmě použít i opačně.
Boj o uživatele
Připadá mi, že tvůrci Claude velmi dobře vědí, co dělají. Celá situace působí dojmem, že si tento vstřícný krok vůči potenciálním novým uživatelům pečlivě načasovali, což je obdivuhodné. A jednotlivé AI nástroje očividně bojují o uživatele se vším všudy včetně jejich historie. Pokud budou v budoucnu zveřejněna data o tom, jak moc úspěšným se tento krok nakonec ukázal být, jsem na ně rozhodně zvědavá.