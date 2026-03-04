Zavřít reklamu

Apple vydal iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 a macOS 26.3.1 pro veřejnost! Co přináší?

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Po produktové smršti, kterou Apple velmi pravděpodobně zakončil dnešním odhalením MacBooku Neo, jsme se před pár desítkami minut dočkali pomyslného završení ve formě vydání softwarových aktualizací iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 a macOS 26.3.1. Ty jsou dostupné pro všechny majitele kompatibilních iPhonů, iPadů a Maců, přičemž jejich obsah je svým způsobem očekávatelný.

Mohlo by vás zajímat

Podle popisu aktualizací totiž přináší Apple v aktualizacích podporu pro nedávno představené Studio Displaye a Studio Displaye XDR, které se k prvním majitelům dostanou už příští týden ve středu. Nicméně je víceméně jisté, že první recenzenti už k nim mají přístup či jej minimálně brzy mít budou, takže Apple dost možná vydává aktualizaci zejména kvůli nim. 

Apple Studio Display Adobe Illustrator 260303 Apple-Studio-Display-Adobe-Illustrator-260303
Apple Studio Display Adobe Lightroom 260303 Apple-Studio-Display-Adobe-Lightroom-260303
Apple Studio Display and Studio Display XDR 260303 Apple-Studio-Display-and-Studio-Display-XDR-260303
Apple Studio Display Pro Tools 260303 Apple-Studio-Display-Pro-Tools-260303
Apple Studio Display XDR Adobe InDesign 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Adobe-InDesign-260303
Apple Studio Display XDR Adobe Premiere 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Adobe-Premiere-260303
Apple Studio Display XDR Autodesk Flame 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Autodesk-Flame-260303
Apple Studio Display XDR Capture One 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Capture-One-260303
Apple Studio Display XDR DaVinci Resolve 260303 Apple-Studio-Display-XDR-DaVinci-Resolve-260303
Apple Studio Display XDR Houdini 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Houdini-260303
Apple Studio Display XDR lifestyle 260303 Apple-Studio-Display-XDR-lifestyle-260303
Apple Studio Display XDR ports 260303 Apple-Studio-Display-XDR-ports-260303
Apple Studio Display XDR stand 260303 Apple-Studio-Display-XDR-stand-260303
Apple Studio Display XDR VESA mount adaptor 260303 Apple-Studio-Display-XDR-VESA-mount-adaptor-260303
Apple Studio Display XDR Visage 7 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Visage-7-260303
Vstoupit do galerie

Není to však jen podpora nových displejů, co aktualizace přináší. Apple se v nich totiž jako již tradičně zaměřuje i na opravy chyb, na které jeho vývojáři narazili v předešlých týdnech a které si tedy nyní zasloužily opravu. Instalaci provedete naprosto klasickou cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. V případě iPhonu 17 Pro má aktualizace 906 MB.

Apple Studio Display lze předobjednat zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.