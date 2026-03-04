Apple vydal iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 a macOS 26.3.1 pro veřejnost! Co přináší?

Po produktové smršti, kterou Apple velmi pravděpodobně zakončil dnešním odhalením MacBooku Neo, jsme se před pár desítkami minut dočkali pomyslného završení ve formě vydání softwarových aktualizací iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 a macOS 26.3.1. Ty jsou dostupné pro všechny majitele kompatibilních iPhonů, iPadů a Maců, přičemž jejich obsah je svým způsobem očekávatelný.
Podle popisu aktualizací totiž přináší Apple v aktualizacích podporu pro nedávno představené Studio Displaye a Studio Displaye XDR, které se k prvním majitelům dostanou už příští týden ve středu. Nicméně je víceméně jisté, že první recenzenti už k nim mají přístup či jej minimálně brzy mít budou, takže Apple dost možná vydává aktualizaci zejména kvůli nim.
Není to však jen podpora nových displejů, co aktualizace přináší. Apple se v nich totiž jako již tradičně zaměřuje i na opravy chyb, na které jeho vývojáři narazili v předešlých týdnech a které si tedy nyní zasloužily opravu. Instalaci provedete naprosto klasickou cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. V případě iPhonu 17 Pro má aktualizace 906 MB.