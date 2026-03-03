Zavřít reklamu

Telekom chystá satelitní internet od Starlinku pro mobily v Evropě! Počítá se i s podporou v ČR

Jiří Filip
Evropská mobilní mapa se může už za pár let změnit víc, než jsme si ještě nedávno dokázali představit. Skupina Deutsche Telekom, pod kterou u nás spadá T-Mobile Czech Republic, totiž skrze svůj oficiální účet na X oznámila, že od roku 2028 doplní svou mobilní síť o satelitní konektivitu od Starlink.

Jinými slovy, klasické vysílače na zemi mají nově doplnit satelity na oběžné dráze. Cíl je přitom poměrně jasný a to sice zacelit poslední takzvaná bílá místa na mapě pokrytí. Půjde tedy o oblasti, kde dnes mobilní signál jednoduše není, ať už kvůli nepřístupnému terénu, horám, hlubokým lesům nebo chráněným přírodním lokalitám, kde výstavba infrastruktury nedává smysl či není možná.

Zajímavé je, že nepůjde o žádné externí řešení s anténou velikosti talíře. Ambicí je přivést satelitní připojení přímo do běžných mobilních telefonů. V praxi by tak telefon v místech bez signálu klasické sítě jednoduše využil spojení přes satelit, aniž by uživatel musel řešit cokoliv navíc. Přesně tímto směrem ostatně ostatně míří i vývoj samotného Starlinku, který chce nabídnout plnohodnotné datové služby přímo do mobilů.

Spekulovat se samozřejmě začalo okamžitě o tom, kterých zemí se plán týká. A pro nás je podstatné, že v komentářích pod příspěvkem na síti X zaznělo z oficiální komunikace T-Mobile potvrzení, že se s Českou republikou počítá. To je poměrně zásadní informace, protože to znamená, že satelitní doplněk mobilní sítě by se měl týkat i našich hor, pohraničních oblastí nebo méně pokrytých regionů.

Osobně mi dává podobné vylepšení mobilní datové sítě velký smysl, protože i když se operátoři chlubí téměř stoprocentním pokrytím, realita je taková, že stačí vyrazit do některých částí hor nebo méně osídlených oblastí a signál je rázem pryč. Pokud by se skutečně podařilo tyto mezery zacelit pomocí satelitů, byl by to velmi silný argument nejen z hlediska komfortu, ale i bezpečnosti. A to klidně i v případě, že by využití tohoto řešení vyžadovalo pořídit si novější iPhone, který bude plně podobné řešení podporovat. 

