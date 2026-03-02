Mobilní satelitní internet od Starlinku míří do Evropy! Dočká se ČR i mnoho dalších zemí

Mobilní satelitní internet od Starlinku čeká v brzké době rozšíření. Zatímco v současnosti je dostupný jen v hrstce zemí, podle nové mapy pokrytí na oficiálním webu Starlinku nás „brzy“ čeká zásadní rozšíření pokrytí. V kategorii „coming soon“ totiž nyní svítí spousta evropských zemí včetně České republiky, Německa, Polska, Rakouska, ale taktéž třeba Řecka, Španělska či Chorvatska. Zde však Starlink nekončí.
Jak můžete vidět na mapě plánovaného pokrytí sami, Starlink chce vstoupit se svým mobilním internetovým pokrytím třeba i do Afriky, potažmo jej chce dodat do Mexika či na Filipíny. Jakékoliv bližší časové okno sice zatím k dispozici není, nicméně před pár hodinami informoval Starlink rovněž o tom, že díky 2. generaci jeho satelitů se zvýší rychlost satelitního pokrytí, ale taktéž jeho celkový „výkon“, díky čemuž bude schopné pojmout větší množství uživatelů. Právě to může být ostatně i hlavní důvod spuštění novinky v Evropě, která je hustě osídlená.
Aby bylo možné satelitní funkce v mobilech využívat, je samozřejmě třeba disponovat telefonem, který danou věc podporuje. Dobrou zprávou je nicméně to, že třeba v USA umožňuje nyní v rámci pilotního programu využívat 5G síť Starlinku T-Mobile u iPhonů se satelitní konektivitou. Její pokročilejší verzi navíc údajně chystá Apple pro iPhony 18 Pro v rámci dalšího vylepšení svého bezdrátového modemu pro 5G. Pokud se tedy tak skutečně stane a my se budeme moci připojit jednoduše z iPhonů ke Starlinku, půjde bezesporu o další zásadní krok k dokonalému pokrytí světa internetem. A upřímně řečeno, my se na tuto novinku nesmírně těšíme vzhledem ke zkušenostem z míst, kde je internetové pokrytí i dnes bídné.