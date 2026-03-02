Elon Musk chystá revoluci. Rychlý 5G internet ze satelitů míří přímo do mobilů

Elon Musk je bez jakékoliv nadsázky jedním z největších vizionářů současnosti a co je hlavní, své vize dokáže často přetavit ve hmatatelný výsledek. Ten by si mohl svět v další opravdu zajímavé verzi osahat již relativně brzy a to skrze skvěle dostupný, ale hlavně rychlý internet ze satelitů přímo do mobilních telefonů. Přesně tímto směrem se totiž teď vydává Starlink Mobile se svou novou generací satelitů.
Za projektem samozřejmě stojí SpaceX, respektive její síť Starlink, která už dnes pokrývá velkou část planety satelitním internetem, který je dostupný i v rámci T-Mobile v USA. Dosavadní generace satelitů V1 odvedla obrovský kus práce, jenže ambice firmy míří dál. Nová generace V2 má tak podle dostupných informací nabídnout až stonásobně vyšší datovou hustotu oproti V, což je zrychlení, které může zásadně změnit to, jak budeme mobilní připojení vnímat.
Pokud se pak ptáte na to, co si pod celou záležitostí „technicky“ představit, odpověď je relativně jednoduchá. Do stejného „prostoru“ na oběžné dráze dostane Starlink mnohem větší kapacitu pro přenos dat, což ve výsledku přinese podporu pro lidí, víc zařízení a vyšší rychlosti bez toho, aby se síť dusila při větším zatížení. Právě kapacita byla totiž dosud jedním z hlavních limitů satelitního internetu, zejména pokud má fungovat přímo pro mobilní telefony bez speciálních antén.
Právě V2 satelity totiž mají být schopné nabídnout uživatelům klasický mobilní zážitek. Streamování videa, běžné brouzdání po webu, používání náročnějších aplikací i hlasové hovory mají tedy fungovat stejně plynule, jako když jste připojeni k běžné pozemní 5G síti. Z uživatelského hlediska by nás tedy neměly čekat žádné kompromisy typu „nouzové SMS z hor“, ale plnohodnotné připojení, které se jednoduše přepne na satelit ve chvíli, kdy vypadne signál operátora. A to je za mě osobně argument, který dokáže přesvědčit. Stabilní 5G připojení totiž stále není samozřejmostí, na což narážím třeba při cestách vlakem z Brna do Prahy. Pokud by tedy Starlink dokázal tento problém zcela vyřešit, neměl bych problém jej začít využívat namísto stávajících mobilních dat od operátore.
Právě vnímání „vesmírného internetu“ coby doplněk služeb operátorů je přitom důležité. Starlink Mobile totiž podle dostupných informací nechce nahradit klasické operátory, ale doplnit je tam, kde jejich infrastruktura končí. V praxi to znamená pouště, oceány, hory, ale klidně i méně pokryté regiony, kde výstavba vysílačů ekonomicky nedává smysl kvůli menšímu zalidnění. Pokud se navíc skutečně podaří dosáhnout 5G rychlostí z orbitu, může se z toho stát poměrně zásadní konkurenční výhoda.
Z technologického pohledu je zajímavé i to, že nové satelity mají být výrazně výkonnější a lépe připravené na masové využití přímo běžnými smartphony. Nejde tedy o řešení pro pár vyvolených s drahým terminálem, ale o ambici přiblížit satelitní konektivitu každému, kdo má kompatibilní telefon, což je dost zajímavá zpráva i pro fanoušky Apple produktů. Podle spousty úniků informací totiž má být jedním z hlavních vylepšení iPhonů 18 Pro zlepšená satelitní konektivita, díky které by tak mohlo být jablečné novinky bezproblémové propojit právě s řešením Starlinku. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až podzim.