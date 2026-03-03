Stáhněte si tapetu z nového iPhonu 17e již dnes

Včerejší představení nového iPhonu 17e tradičně přineslo kromě samotného telefonu ještě jednu věc, která zajímá mnoho uživatelů: novou oficiální tapetu. Kvůli jejímu vlastnictví si včerejší novinku rozhodně pořizovat nemusíte.
Tapetu zveřejnil web Basic Apple Guy, jehož tvůrci se podařilo tapety z nového iPhonu 17e extrahovat a navíc je upravit do vysokého rozlišení, takže si je bez problémů nastavíte prakticky na jakýkoliv iPhone. Včetně starší základní třináctky. Ano, mluvím z vlastní zkušenosti.
Tři barvy, tři verze tapety
iPhone 17e přichází v černé, bílé a nové jemně růžové variantě. A přesně podle těchto barev existují i tři verze tapety. Každá pracuje s podobným motivem, ale liší se tónem a celkovou náladou. Rozhodla jsem se výjimečně dát šanci také růžové verzi v rozhraní tmavého režimu iPhonu 13 a musím říct, že mě překvapilo, jak dobře funguje i mimo kontext nového modelu. Není to žádná přeplácaná grafika. Spíš jemný, plastický přechod s hloubkou, který nechá vyniknout ikonám a zároveň nepůsobí rušivě. Na OLED displeji iPhonu 13 navíc vyniknou tmavší části opravdu hezky.
Fotogalerie
Kde tapetu stáhnout
Stačí zamířit na web Basic Apple Guy, kde jsou všechny varianty připravené ke stažení ve vysokém rozlišení. Doporučuji stáhnout originální plnou velikost, nikoliv náhled ze sociálních sítí. Postup je jednoduchý, stačí tapetu v plném rozlišení uložit do nativních Fotek a v Nastavení nastavit jako tapetu. Náhledy tapet spolu s fotkami nového iPhonu 17e najdete v galerii výše.