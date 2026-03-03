Mobil Pohotovost už má v nabídce iPhone 17e, bude k němu rozdávat 3letou záruku zdarma

Komerční sdělení: Start předobjednávek nových iPhonů 17e je naplánován na zítřejších 15:15 a je tedy jasné, že prodejci již finišují s přípravami této zásadní události jablečného jara. Tento telefon tak má v nabídce třeba už i Mobil Pohotovost, která taktéž začne zítra přesně v 15:15 přijímat předobjednávky, aby následně mohla prvním zákazníkům ve středu 11. 3. telefony doručit. A co víc, pro své zákazníky si tento prodejce připravil bonus, který se jen tak neodmítá – konkrétně 3letou záruku zcela zdarma.
Pokud se tedy pro nákup iPhonu 17e u Mobil Pohotovosti rozhodnete, automaticky k němu obdržíte 3letou záruku zdarma, přičemž standardní záruka u ostatních prodejců je samozřejmě o rok kratší. Jedná se tedy o bonus, který rozhodně potěší – tím spíš, když se bavíme o telefonu, který cílí na méně náročné uživatele a u kterého se tedy dá očekávat, že jakmile si jej uživatel pořídí, pěkných pár let jej měnit nebude. Mít tak o rok delší jistotu, že se v případě poruchy telefon opraví na náklady prodejce, rozhodně potěší. Máte-li tedy iPhone 17e v plánu, předobjednávka u Mobil Pohotovosti je nejlepší volba na tuzemském trhu.
