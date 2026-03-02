Sonos Play: Unikly fotky nového přenosného reproduktoru s AirPlay 2. Jak se vám líbí?

Zatímco se poslední týdny řeší hlavně nové produkty Applu, vypadá to, že si své „one more thing“ chystá i Sonos. Na kanadském webu Best Buy se totiž předčasně objevil dosud neoznámený přenosný reproduktor s názvem Sonos Play. Stránka sice rychle zmizela, ale internet si samozřejmě všechno pamatuje.
Na únik jako první upozornil The Verge, přičemž screenshoty sdílel i vývojář aplikace Soro pro iOS na Redditu. A podle toho, co bylo vidět, nejde o žádný drobný refresh, ale o úplně nový model.
Menší Move 2, ale stále poctivý kus hardwaru
Podle uniklého popisu má jít o „lehce zmenšenou verzi“ modelu Sonos Move 2, která má na zadní straně praktické poutko pro přenášení. To zní jako detail, ale kdo někdy přenášel větší Bluetooth reproduktor na zahradu, piknik nebo na terasu, ví, že ergonomie hraje obrovskou roli. Cena, která se na webu objevila, byla necelých čtyři sta kanadských dolarů. Pokud bychom to přepočítali a zasadili do současného portfolia, dává to smysl. Sonos aktuálně nabízí menší Sonos Roam 2 a výrazně větší Move 2. Mezi nimi je cenová mezera, která přímo volá po novém modelu kolem 300 dolarů.
Fotogalerie
Výdrž 24 hodin a stupeň krytí IP67
Specifikace, které unikly, rozhodně nevypadají jako kompromisní řešení. Mluví se o 24hodinové výdrži baterie, odolnosti IP67 proti vodě a prachu, AUX vstupu, USB-C napájení s podporou power delivery a dokonce o bezdrátové nabíjecí základně.
Pokud se tato specifika skutečně potvrdí, půjde o velmi zajímavý mix přenositelnosti a seriózního domácího audia. Sonos se dlouhodobě snaží balancovat mezi Bluetooth světem a vlastním multiroom ekosystémem, a právě podpora AirPlay 2 z něj dělá lákavou volbu i pro uživatele Applu.
AirPlay 2 jako silná karta pro jablíčkáře
Apple sice aktuálně nenabízí žádný skutečně přenosný reproduktor s AirPlay 2, ale Bluetooth řešení má v podobě Beats Pill, který je cenově dostupnější. Ten je ale primárně Bluetooth zařízením bez hlubší integrace do domácí Wi-Fi audio sítě. A právě tady má Sonos výhodu. Možnost přepnout mezi Bluetooth režimem venku a plnohodnotným Wi-Fi přehráváním doma je něco, co se v praxi hodí víc, než by se mohlo zdát.
Kdy se nových reproduktorů dočkáme?
Uniklý produktový list zmiňoval datum 31. března. Pokud je to pravda, oficiální představení může být otázkou dní. A vzhledem k tomu, že stránka už byla stažena, je dost možné, že někdo zmáčkl tlačítko „Publikovat“ o něco dřív, než měl. Zajímavostí je také to, že Sonos chystá pro iPhone už letos nové ovládací prvky přehrávání přímo na zamykací obrazovce. I to ukazuje, že firma chce být v iOS ekosystému ještě viditelnější.
A jestli se Play skutečně zařadí mezi Roam 2 a Move 2, může jít o model, který osloví nejširší publikum. Ne příliš malý, ne přehnaně drahý, ale dostatečně výkonný na to, aby dával smysl doma i venku. Teď už jen zbývá počkat, až Sonos novinku oficiálně představí. Tentokrát už snad bez pomoci Best Buy.