Sonos představil po letech nový hardware! Není ale pro každého

Sonos si v posledních letech neprocházel zrovna ideálním obdobím. Pokud tuto značku sledujete delší dobu, nejspíš vám neuniklo, že rok 2024 se pro ni stal spíš symbolem problémů než inovací. Velká přestavba aplikace, která měla celý ekosystém posunout dál, se setkala s velmi vlažným až vyloženě negativním přijetím. Do toho přišla rozpačitá reakce na prémiová sluchátka Sonos Ace a celé to nakonec vyústilo až ve výměnu generálního ředitele. Aby toho nebylo málo, nový šéf firmy následně stopnul ambiciózní projekt zařízení, které mělo konkurovat Apple TV, a do médií se dostaly i zprávy o přehřívajících se přenosných reproduktorech Roam.
Rok 2026 tak pro Sonos znamená v podstatě nový začátek a snahu vrátit se zpět do hry. A právě v tomto kontextu dává smysl, že firma nyní představuje první nový hardwarový produkt po více než roce. Jmenuje se Amp Multi a už na první pohled je jasné, že nejde o zařízení, které by mělo oslovit masy běžných uživatelů.
Amp Multi je zesilovač navržený primárně pro profesionální instalace a vícezónové ozvučení. Sonos sám mluví o produktu určeném pro instalační firmy a náročné projekty, kde je potřeba flexibilita, výkon a přesné ladění zvuku. Z technického pohledu nabízí Amp Multi osm kanálů s výkonem 125 W, které lze rozdělit až do čtyř samostatných zón. Zajímavostí je použití moderní GaN technologie v kombinaci s tzv. post-filter feedbackem, tedy PFFB, což má přinést vyšší účinnost, lepší kontrolu nad zvukem a nižší zahřívání.
Velký důraz je kladen také na možnosti nastavení. Funkce ProTune umožňuje detailně přizpůsobit zvuk konkrétním pasivním reproduktorům i prostoru, ve kterém jsou instalovány. K dispozici je desetipásmový parametrický ekvalizér, nastavení zisku i zpoždění, takže si instalační technik může doslova „vyhrát“ s každým detailem. Tomu odpovídá i samotné provedení zařízení, které je uzpůsobeno pro montáž do racku, má zapuštěné konektory, přehledné stavové LED diody a pasivní chlazení bez ventilátoru.
Fotogalerie
Je ale potřeba říct, že Amp Multi rozhodně není produktem, kterým by Sonos cílil na běžné domácnosti nebo fanoušky jednoduchého multiroom řešení. Jde spíš o strategický krok, kterým chce značka znovu získat důvěru profesionálů a systémových integrátorů. Právě ti totiž byli dlouhodobě jednou z jejích silných cílových skupin. Z pohledu běžného uživatele má Amp Multi smysl hlavně v případě, že chcete do svého Sonos ekosystému začlenit klasické pasivní reproduktory ve více místnostech a očekáváte maximální kontrolu nad výsledným zvukem. Pro většinu lidí ale půjde spíš o zajímavost než o reálně zvažovaný nákup. Cena produktu zatím nebyla oznámena.
Sonos zároveň potvrdil agentuře Bloomberg, že hardwarové novinky budou přibývat ve druhé polovině fiskálního roku 2026. Dá se tedy očekávat, že vedle profesionálně orientovaného Amp Multi se časem dočkáme i zařízení, která budou mířit přímo na běžné zákazníky. Zda se Sonosu podaří navázat na někdejší pověst inovátora a znovu si získat přízeň uživatelů, ukážou až následující měsíce. Jedno je ale jisté – po delší době ticha se značka znovu začíná ozývat.