Představí Apple nové hity? Apple Story brzy očekávají návaly zákazníků!

Apple podle všeho očekává v nadcházejících dnech opravdu rušno. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu mají zaměstnanci Apple Storů počítat s výrazným návalem zákazníků. A to už je formulace, která v Cupertinu obvykle padá jen před opravdu velkými premiérami.
Apple si ostatně sám přisadil teaserem o „big week ahead“, přičemž oznámení mají odstartovat už v pondělí a pokračovat až do středy. Někteří zaměstnanci dokonce přirovnávají interní přípravy k atmosféře, která běžně předchází podzimnímu uvedení nových iPhonů. Pokud je to pravda, minimálně jeden z chystaných produktů má ambice oslovit skutečně široké publikum.
Největší pozornost má podle zákulisních informací mířit na nový cenově dostupný MacBook. Apple o něm má interně mluvit jako o „incredible value“, tedy o mimořádně výhodné nabídce. Cílem Applu je pak přetáhnout uživatele Windows notebooků i Chromebooků do světa macOS. Pokud by se skutečně potvrdily odhady startovní ceny mezi 599 a 799 dolary, šlo by o jeden z nejagresivnějších cenových tahů Applu za poslední roky.
Novinka má vsadit na čip A18 Pro známý z iPhonů 16 Pro, menší 12,9palcový displej a pravděpodobně 8 GB RAM. Spekuluje se také o klasických USB-C portech místo Thunderboltu a o hravějších barevných variantách, které by mohly připomenout éru iBooků z počátku tisíciletí. Apple tím zjevně míří nejen na pragmatiky, ale i na mladší publikum či studenty, kteří navíc mohou počítat se slevou v rámci vzdělávacího programu.
Vedle levného MacBooku se mají objevit i další produkty, většinou však půjde spíše o evoluční aktualizace s novějšími čipy. Ve hře je například iPhone 17e s čipem A19, iPad Air s M4, základní iPad s A18 či nové MacBooky Air a Pro s generací M5.
Otázkou zůstává, zda se skutečně zopakuje atmosféra iPhonového launch day, nebo Apple jen velmi dobře pracuje s očekáváním. Pokud je ale pravda, že se obchody chystají na nápor podobný podzimu, může být tenhle týden pro Mac opravdu přelomový.