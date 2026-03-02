Jarní úroda monitorů? Kód bety iOS 26.4 naznačuje příchod dvou modelů Studio Display

Když Apple v roce 2022 představil svůj nový Studio Display, reakce byly spíše rozporuplné. Na jednu stranu špičkový 5K panel, solidní konstrukce a integrace do ekosystému Applu. Na druhou cenu, která bolela skoro stejně jako nákup Macu. A od té doby? Ticho po pěšině.
V nejnovější vývojářské betaverzi operačního systému iOS 26 se v kódu objevily odkazy hned na dvě zařízení, jedno s označením J427 a druhé s označením J527. To samo o sobě značí dostatečně jasně, že Apple testuje dvě varianty nového monitoru. Podle informací z kódu mají mít oba modely rozdílné audio ovladače. To může znamenat jediné – jeden z nich nabídne lepší reproduktory.
U současného Studio Display jsou reproduktory nepochybně solidní (ještě aby ne, za tu cenu), ale pokud pracujete s hudbou nebo střihem videa, stejně často saháte po externím řešení. Lepší interní audio by tak dávalo smysl zejména u prémiovější verze. Zajímavější je ale informace o rozdílných řadičích vstupů a výstupů. Model J527 má mít více I/O ovladačů než J427, což velmi laicky přeloženo znamená, že by mohl být vybaven více porty.
Thunderbolt 5 u prémiové verze
Spekuluje se, že základní varianta by si mohla ponechat Thunderbolt 3, zatímco vyšší model by dostal Thunderbolt 5. A upřímně, pokud Apple skutečně chystá nový monitor pro rok 2026, absence Thunderbolt 5 by byla velkým zklamáním. Thunderbolt 5 totiž přináší výrazně vyšší přenosové rychlosti a lepší podporu pro více monitorů či náročné pracovní workflow. Pokud Apple míří na profesionály, je to prakticky nutnost.
A rozměry?
Další spekulace mluví o tom, že J427 by mohl zůstat u 27″ panelu, zatímco J527 by narostl na 32″. To by bylo logické rozdělení – základní model pro širší publikum a větší, prémiová verze pro náročnější uživatele. Podle mého názoru by právě větší varianta mohla být tou skutečnou novinkou. 32″ při vysokém rozlišení a kvalitním podsvícení by konečně vyplnilo mezeru mezi Studio Display a výrazně dražším Pro Display XDR.
Stranou nelze ponechat ani otázku obnovovací frekvence. Dlouhodobě se mluví o možnosti nasazení 120Hz ProMotion panelu, objevují se ale také zprávy o tom, že by se Apple mohl přiklonit spíše k 90 Hz. Určitě nemá smysl setrvávat u 60 Hz. Při práci s grafikou, animací nebo jen při běžném scrollování je vyšší frekvence znát okamžitě. A kdo si zvykl na ProMotion na MacBooku Pro, zpátky se mu už nechce.
Nový Studio Display by teoreticky mohl dorazit ještě letos na jaře, otázka je, zda to bude ještě v březnu. Nicméně se mluví o regulačním podání v Číně, což bývá poměrně spolehlivý indikátor blížícího se uvedení. Apple by navíc těžko představil nový monitor bez výraznější modernizace konektivity. A pokud skutečně chystá dvě varianty, mohl by konečně nabídnout jasné rozdělení: dostupnější model pro kreativce a menší studia, prémiový model pro náročné profesionály.