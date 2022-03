První zahraniční dojmy z Apple Studio Displaye jsou tu

Přestože se nový Apple Studio Display začne oficiálně prodávat až zítra, již dnes mám k dispozici první dojmy z něj a recenze. O ty se jako již tradičně postarali youtubeři spolu s celou řadou zahraničních médií, kterým Apple s předstihem novinku zapůjčil pro potřeby testů, díky čemuž si tak o nich můžeme udělat s předstihem obrázek. A ten bude stejně jako v případě iPhonů SE a iPadů Air 5 více než dobrý.

Zápůjčky nového externího monitoru se dočkal například portál Six Colors, za který jej zrecenzoval Jason Snell. Ten se nechal slyšet, že je novinka velmi vítaným návratem Applu k pomyslným kořenům jeho Maců, jelikož v minulosti byly displeje v nabídce kalifornského giganta standardem. Ačkoliv na trhu naleznete levnější, větší a možná i z hlediska technických specifikací zajímavější monitory, Apple Studio Display je dle recenzenta v kombinaci s moderními Macy zkrátka skvělý. Poměrně zajímavé je pak to, že jej sám Snell vnímá jako jakýsi odrazový můstek pro další podobné displeje. Dle jeho slov by jej absolutně nepřekvapilo, kdyby jej Apple do budoucna vylepšil například HDR, vyšším rozlišením či dalšími upgrady tohoto charakteru. Nicméně 5K na 27” je dle něj skvělá volba, která dává dlouhodobě smysl. Velký palec nahoru si zaslouží dle Jasona novinka i za své ozvučení a mikrofony, které jsou dle něj skvělé. Naopak pokárání zaslouží Apple za cenovou politiku u volitelných stojanů – příplatek 9 tisíc korun za stojan s nastavitelnou výškou je zkrátka bláznovství. V globálu se ale jedná dle recenzenta o vynikající počin.

Redaktoři z Gizmodo si u novinky velmi pochvalují její skvělou kalibraci v kombinaci s přesností barev, parádním kontrastem i skvělými pozorovacími úhly. I úhlopříčka 27” je dle portálu naprosto ideální a komu nestačí, je tu stále Pro Display XDR s jeho 32”. Na rozdíl od Snella se však recenzenti nebáli monitor i řádně zkritizovat a to zejména za jeho webkameru, která je dle jejich názoru zkrátka hrozná. Přestože se jedná o 12MPx objektiv, obraz není bohužel příliš kvalitní a to jak z hlediska barevnosti, tak i ostrosti. Na kvalitu webkamery si stěžovala i redaktorka Wall Street Journal, která ji demonstrovala skrze několik fotek níže.

