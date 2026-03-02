Ceny Apple Watch padají! Levnější jsou Series 11 i Ultra 3

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky Apple Watch, máme pro vás vynikající zprávu. Ceny nejnovější generace totiž nyní Mobil Pohotovost výrazně srazila a u řady modelů se aktuálně pohybuje a vůbec nejlepších, případně jedněch z nejlepších cen na trhu.
Záleží samozřejmě na konkrétní variantě, velikosti či typu řemínku, ale například nejoblíbenější Apple Watch Series 11 ve 46mm provedení v Klavírně černé teď vychází opravdu mimořádně výhodně. A pokud míříte ještě výš, pak stojí za pozornost i Apple Watch Ultra 3, které u nás startují už na 20 089 Kč, což je cenovka, která dělá z tohoto modelu o poznání dostupnější záležitost než dříve. A co si budeme povídat, právě Apple Watch Ultra 3 jsou momentálně tím nejlepším, co můžete v rámci Apple Watch na zápěstí nosit. Pořídit tento model se slevou tak rozhodně potěší.
Aby toho nebylo málo, cenu vašich nových Apple Watch si můžete elegantně snížit díky výkupu vašich stávajících Apple Watch, a to jak na každé kamenné prodejně, tak pohodlně online přes webové stránky Mobil Pohotovosti. Počítat můžete v tomto případě s tím, že prodejce drží výkupní ceny dlouhodobě na špičce trhu, takže si můžete velmi snadno snížit výslednou cenu nového modelu o několik tisíc korun. V praxi to tak znamená, že přechod na nejnovější generaci může být mnohem dostupnější, než byste čekali. Pokud jste tedy nad upgradem přemýšleli, teď dává celé rozhodování možná větší smysl než kdy dřív.