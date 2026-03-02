Apple Watch zpět na výsluní: V loňském roce prodej opět stoupl

Po dvou letech spíše stagnace se Apple v segmentu chytrých hodinek znovu nadechl. Podle nové zprávy analytické společnosti Counterpoint Research tvořily Apple Watch v roce 2025 zhruba 23 % všech globálních dodávek chytrých hodinek. Jinými slovy – téměř každé čtvrté prodané chytré hodinky nesly logo Applu.
Od roku 2022 tak jde o první meziroční růst prodejů. Podle zmíněné zprávy si Apple na tomto poli polepšil meziročně o 8 %, trh s chytrými hodinkami jako takový přitom ale vzrostl „jen“ o 4 %. V rámci objektivity je nicméně nutné dodat, že někteří konkurenti Applu zaznamenali ještě větší růst. Huawei zaznamenal meziroční růst o 30 %, Xiaomi o 18 % a značka Imoo o 9 %. Zvlášť Čína byla podle analytiků nejrychleji rostoucím trhem, a to právě díky silným domácím značkám.
Z globálního pohledu si Apple meziročně polepšil o jeden procentní bod a dostal se na 23% podíl. Huawei vyskočil o čtyři body na 17 %, Xiaomi posílilo na 9 %. Samsung naopak dva body ztratil a s podílem 7 % se dostal na úroveň Imoo.
Co je příčinou vzestupu?
Podle slov analytičky Anshiky Jain byl klíčovým faktorem kompletní refresh portfolia. V roce 2025 Apple uvedl nové modely Series 11, Ultra 3 a SE 3. Portfolio tak pokrývalo široké cenové spektrum – od dostupnější varianty SE až po prémiový Ultra 3. Právě kombinace relativní cenové dostupnosti a lákavých funkcí zřejmě přiměla část uživatelů, kteří nákup odkládali, k upgradu. U modelu Ultra 3 sehrály roli například podpora 5G RedCap, upozornění na hypertenzi či satelitní konektivita.
Zajímavé je také to, že dodávky hodinek s podporou mobilního připojení vzrostly meziročně o 6 %. To naznačuje, že zákazníci stále častěji sahají po samostatnějších zařízeních, která nejsou plně závislá na iPhonu.
Vyšší cena? Žádný problém
Zpráva upozorňuje i na to, že cena přestává být pro určitou skupinu zákazníků problém. Průměrná prodejní cena chytrých hodinek v roce 2025 vzrostla meziročně o 5 %. Naopak zařízení s cenou do 200 dolarů zaznamenala pokles dodávek o 9 %. Trh se tak posouvá směrem k dražším modelům s širší výbavou. To je trend, který Applu dlouhodobě vyhovuje. Apple Watch nikdy nepatřily mezi nejlevnější, ale zákazníci jsou ochotni si za funkce a ekosystém připlatit.
Z čísel vyplývá jedna podstatná věc: Apple si udržuje pozici lídra a zároveň dokáže znovu růst, i když už není „nováčkem“ trhu. Segment chytrých hodinek se mezitím vyvíjí. Roste zájem o mobilní konektivitu, zdravotní funkce i prémiové modely. Já osobně jsem již před pár lety přešla z milovaných Apple Watch Series 4 na ještě milovanější Garmin Fenix, i tak mi ale úspěch Apple Watch dělá upřímnou radost.