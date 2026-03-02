Apple ročně vyplácí čtvrt miliardy dolarů pro Berkshire Hathaway jen na dividendách

Od narození mého syna mu kromě investic do fondů kupuju také akcie napřímo. K dnešnímu dni máme nějakých 300 akcií Applu a když nám do XTB pípne každé čtvrtletí dividenda, jdeme a koupíme nějakou tu hračku. Ostatně za necelých 80$ toho víc nevymyslíte. To Warren Buffet je tak trošku jiná liga a jen z dividend si může každého čtvrt století koupit nějakou tu síť hračkářství. Berkshire Hathaway tohoto investičního mága totiž držela ke konci třetího čtvrtletí roku 2025 přibližně 238,2 milionu akcií Apple. Jen na poslední kvartální dividendě tak inkasovala zhruba 61,9 milionu dolarů. Apple totiž na konci ledna 2026 oznámil dividendu ve výši 0,26 dolaru na akcii, která byla vyplacena 12. února 2026. A právě tato částka při tak masivním počtu držených akcií generuje Berkshire téměř 62 milionů dolarů během jediného čtvrtletí.
Pro představu, to je téměř čtvrt miliardy dolarů ročně pouze na dividendách, pokud by výše dividendy zůstala stejná. A to mluvíme jen o hotovostním toku bez započítání samotného pohybu ceny akcií. Apple je dlouhodobě jednou z největších a nejdůležitějších pozic v portfoliu Berkshire Hathaway. Přestože Buffett v posledních obdobích podíl postupně snižoval, firma z Cupertina zůstává klíčovým pilířem jeho investiční strategie. Nejde jen o růst hodnoty akcií, ale právě o stabilní a předvídatelný příjem.
To je přesně styl investování, který Buffett preferuje. Silné značky, masivní cash flow, loajální zákaznická základna a schopnost generovat hotovost i v ekonomicky náročnějších obdobích. Apple splňuje všechny tyto parametry. Zároveň je to jasný signál pro investory. I když Berkshire částečně redukuje svou expozici, neznamená to ztrátu důvěry. Spíše jde o řízení rizika a optimalizaci portfolia. Samotná dividenda ukazuje, že Apple zůstává mimořádně silným zdrojem příjmů. Pro Apple je pravidelné navyšování dividend důkazem finanční síly. Firma má obrovské hotovostní rezervy a stabilní zisky, které jí umožňují vracet kapitál akcionářům formou dividend i zpětných odkupů akcií. Z pohledu běžného investora je na celé situaci nejzajímavější jedna věc. Pokud držíte akcie Applu dlouhodobě, neprofitujete jen z růstu ceny, ale i z pravidelného příjmu. A když vlastníte stovky milionů akcií, mění se tento příjem v desítky milionů dolarů každé čtvrtletí. Apple tak i nadále potvrzuje, že není jen technologickým gigantem, ale i mimořádně silným dividendovým titulem. A Warren Buffett na tom dál vydělává ve velkém.